【新冠肺炎】港灣道體育館暫託中心9月1日投入運作　將接收輕症或無症狀確診長者病人

▲ 港灣道體育館暫託中心九月一日投入運作。（資料圖片）

社署今日（24日）宣布，由於近日確診個案增加，設於港灣道體育館的暫託中心將於9月1日投入運作。



港灣道體育館暫託中心將接收輕症或無症狀確診長者病人，設有130個床位，提供基本膳食及護理支援，不另收費。九龍樂善堂會組成照顧專隊，為中心內的長者病人提供暫時照顧服務，而卓健醫療則會為中心提供醫療支援。社署對在暫託中心提供照顧服務及醫療支援的機構和團隊表示感謝。



社署於石硤尾公園體育館和小西灣體育館設立的暫託中心已於6月25日投入運作，天水圍體育館暫託中心亦會於明日投入運作。社署會繼續密切留意疫情發展。如有需要，社署會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，啓動其他暫託中心或檢疫設施。

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責任編輯：余思嵐