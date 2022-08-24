【MIRROR演唱會】事故工作小組公布進展　發現鋼絲承受力比一般鋼絲少兩成

▲ MIRROR演唱會事故發生已經近一個月。（資料圖片）

MIRROR演唱會上月發生嚴重意外，受傷舞蹈員至今仍然危殆，社會都關注事件原因及追責狀況。調查香港體育館嚴重事故工作小組今日（24日）下午舉行會議。會後，工作小組主席李子俊、工作小組委員及香港工程師學會代表司徒家成，以及專家顧問林超雄博士見傳媒。

工作小組主席李子俊指出，今日會議上檢討有關舞台裝置設計，LED螢光幕其中一條鋼索斷裂，另一條沒有斷，但螺絲斷裂了，引致LED螢光幕墮下。

工作小組委員及香港工程師學會代表司徒家成指出，一件物件使用長時間後會引致金屬疲勞，例如選用的材質是否適合有關用途，有沒有不明朗的影響加速金屬疲勞，或者有其他因素引起，或者不排除在應用時，需要有人定期去檢查，最後一個常見的問題，是多次使用或者不正確使用。

調查小組專家顧問林超雄指出，金屬疲勞可以透過顯微鏡看到特別的條紋去分析，將斷裂的綱索在電子顯微鏡下發大5000倍，確認有金屬疲勞情況。林超雄指出，測試發現鋼絲承受力比一般鋼絲少兩成。

林超雄指，本身鋼絲承受力比一般鋼絲少兩成，而護繩器又壓傷了鋼絲，加上熒幕又超重，所以鋼絲繩較快出現金屬疲勞。至於螺絲折斷則仍要進行測試。

總結5大原因：

１ 鋼絲承受力已經低

２ 鋼絲受損

３ 屈曲滑輪出現金屬疲勞

４ 吊起螢光幕比預計重

５ 螺絲折斷仍要進行測試

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記者：袁澍