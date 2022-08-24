【林家謙演唱會】受颱風馬鞍影響　林家謙紅館演唱會延期並設補場【內附詳情】

由於颱風「馬鞍」將於今天（8月24日）傍晚時分接近香港，天文台亦考慮將在傍晚6時至晚上9時改發8號烈風或暴風信號。

林家謙演唱會主辦方為顧及觀眾安全，亦考慮到觀眾有機會於散場時，難以覓得交通回家，決定先行取消原訂今晚於紅磡香港體育館的演出。

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

主辦方將安排於2022年8月28日（星期日）同一時段（08:15PM），對進行有關取消場次之補場（“補場演唱會”），觀眾可選擇:

(A)​憑2022年8月24日完整門票（必須連同票根）進場及按原門票座位入座觀看補場演唱會; 或

(B) ​如未能前往觀看補場演出的觀眾，可按以下方式於2022年8月26日申請退票退款：

1. 各持票人士可於2022年8月26日申請退票退款，持票人必須將完整演唱會門票（連同票根）及填妥無誤之《演唱會退票退款 – 郵寄辦理表格》於上述期限(12:00PM-9:00PM)內親身前往紅磡香港體育館遞交。

2. 如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關退票退款恕不受理。主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

3. 主辦方將儘快處理退票退款，將不遲於2022年9月9日完成退票退款手續。有關退票退款詳情請參閱於(https://rb.gy/x5wirr） 上載之《演唱會退票退款 –辦理表格》，申請退票退款者將受有關條款限制及約束。

4. 除另有說明外，主辦方對觀眾因購買演唱會門票所涉及之一切手續費、行政費及郵寄費等均不作任何補償。

5. 主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如購票人未能提供完整演唱會門票(連同票根)，將不獲得任何退款之權利。

如有任何查詢，可於辦公時間（星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外）致電熱線67137249，亦可電郵至（summerblueslive@gmail.com）。