【MIRROR演唱會】李子俊：冀下月完成調查　暫未能確定刑責免影響其他部門調查

▲ 調查小組本月初在本月初在紅館舉行首次會議。（政府新聞處圖片）

MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，備受社會廣泛關注。調查香港體育館嚴重事故工作小組今日（24日）下午開會，小組主席及兩名專家在會後見傳媒，專家解構多個因素導致鋼纜在短時間內出現金屬疲勞現象，解構涉事斷裂鋼絲比一般鋼絲「可承受力量」少20%，護繩器不能自由轉動亦加鋼絲磨損等。

工作小組委員、香港工程師學會代表司徒家成指出，一件物件使用長時間後會引致金屬疲勞，例如選用的材質是否適合有關用途，有沒有不明朗的影響加速金屬疲勞，或者有其他因素引起，或者不排除在應用時，需要有人定期去檢查，最後一個常見的問題，是多次使用或者不正確使用。

專家顧問林超雄指出，金屬疲勞可以透過顯微鏡看到特別的條紋去分析，將斷裂的鋼索在電子顯微鏡下放大5,000倍，確認有金屬疲勞情況。林超雄續指，截取未曾受力的金屬鋼絲部分進行拉力測試，顯示涉事鋼絲比市面買到的鋼絲「可承受力量」少了20%。他亦提到，涉事護繩器不能自由轉動，導致鋼絲所需承受力量增加，造成「壓損」及「磨損」，加上吊起螢光幕比預計重等，形容是多個問題導致金屬疲勞。

調查小組主席：仍需進行檢測 現時不宜「講太多」

小組主席、康文署助理署長李子俊指出，現階段主要是找出原因、進行改善措施，未能確定誰人有責任，仍需進行很多檢測及調查，希望盡快在下月完成調查。刑責方面，李子俊指，由於不同部門在進行調查，故不希望「講太多」，以免影響對方調查。

工程師學會代表：如「簽紙」工程師涉失職 註冊局會紀律處分

至於事件中是否有人失職或涉人為失誤？司徒家成指，主要問題基於原先設計的負重量為多少，相關人士是否據此去計算和選材；至於負責簽紙的工程師如涉及失職，工程師註冊局會對其進行紀律處分。林超雄亦指，需了解事件如何導致金屬疲勞問題發生，故很難簡單作判斷是否涉人為失誤。

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記者：馮琪雅