【Netflix節目】真人騷《快趣夢想家居》　12個鐘將全屋改頭換面

▲ Netflix新節目《快趣夢想家居》5個靈魂人物。（影片截圖）

裝修、家居設計的電視節目，頗受觀眾歡迎，像香港開電視的《空間改造王》一向是該台的皇牌節目。Netflix新節目《快趣夢想家居》（Instant Dream Home）玩得更大，屋主對於全間屋被改造毫不知情，外出12個鐘頭返歸，發現居所面目全非，張大口驚歎兼流下眼淚，不過都是開心的。

裝修和家居設計電視節目都似有一道固有板斧：了解屋主及家人的故事，再由設計師或工匠為他們改造出稱心的新居所， Netflix《快趣夢想家居》打破框框。

同樣是真人騷形式，但屋主是蒙在鼓裏，由節目團隊與其親友私下夾好，裝修當日使用調虎離山之計，誘使屋主外出12小時，回家後才發現住所已煥然一新。

砌牆建露台 不惜工本

主持人丹妮爾布魯克斯（Danielle Brooks）與4位專家團隊，包括Adair Curtis、Erik Curtis、Nick Cutsumpas 和 Paige Mobley，在一天內將各種住宅從上到下徹底改造，不是添置家具、髹油那末簡單，而是裏裏外外大改動。

有房屋為建一條通道由廚房往花園，裝修工人拿起巨斧把牆劈個粉碎；也有因為在閣樓起個露台，要動用直升機運來玻璃窗架，十分大陣仗。

▲ 大部分裝修家具都在之前做好，裝修日主要為組裝。（影片截圖）

由於裝修時間僅得12小時、朝七晚七這段時間內，團隊4名專家在數月前已開會構思，每個設計除考量屋主及家人的實際需要外，更要顧及在短時間內裝修好的可行性，因此大部分家具及組件會在裝修日前做好；而且為求安全計，他們更會在之前進行模擬測試。

裝修日動用人數往往逾200人，各司其職，名副其實是大製作。

▲ 家居設計走時尚路綫，又不失溫馨，大多十分討好。（影片截圖）

在亞特蘭大拍攝

節目在美國佐治亞州，主要是在亞特蘭大巿區拍攝，每一集一開始就進行改造行動，沒有了屋主及家人冗長的背景介紹，只見團隊群策群力有默契地做好每個環節，節奏明快十分難得。

而主持人丹妮爾是節目中的搞笑擔當，能為緊湊情節加添了笑料。

▲ 美女Paige Mobley在節目絕不嬌滴滴，搬抬植物、砌傢俬都難不倒她。（IG） ▲ 如裝修屋子有斜坡又要運送大型裝置，會事先作承重測試。（影片截圖） ▼ 點擊圖片放大 +2

當屋主打道回府，見居所面目全非，表情一律是瞠目結舌，有的說不出話來，有些流下開心眼淚。

盡管觀眾會心有疑問：原本的堆積如山的家當、雜物、衫褲鞋襪去了哪裏？屋子剛髹了油漆可當晚入住？雖然新設計十分摩登時尚，但會否不合屋主心意而「黑面」？如此實際的問題大可不必深究，節目有新意，已夠吸引觀眾眼球，而且話明是築夢，遠離一點現實又何妨？

記者：周美好

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪