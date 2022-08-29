【TOPick 好物試用】CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水(價值$360)(42份)

CNE Charm & Easy- Dr. Ceuracle 純素紅茶菌精華水

1支Vegan紅茶菌精華水=爽膚水+精華+面霜3合1

水+奶油2層特殊質地 助肌膚先排毒後補濕

含78%茶體成分 助肌膚先排毒後補充營養

Dr. Ceuracle「Vegan紅茶菌精華水」結合78%茶體 (包括：58.9%山茶葉水、20%紅茶菌濾液、五味子提取物)與乳酸菌，以達至排毒功效。

紅茶菌提取物含豐富益生菌、維他命B和多種營養，有助去除毒素、淨化皮膚，預防皮膚堆積的毒素誘發各種肌膚問題，同時為肌膚補充營養和水分。

獨特「奶蓋紅茶」配方 按使用次數疊加保濕力

其水+奶油2層特殊配方，不但似「奶蓋紅茶水」非常治癒，而且其上層的「奶油」為向日葵花籽油，有效為缺水肌膚深層保濕，同時透過神經酰胺和蛋白質增強皮膚屏障。

爽膚水+精華+面霜3合1

不同肌膚性質的人士都適合使用，保濕力按使用次數而有所不同，達至爽膚水+精華+面霜3合1功效。

油性肌：建議搽1層，當爽膚水使用。

混合肌：建議搽2層，當精華使用。

乾性肌：建議搽3層，當保濕霜使用。

保濕力 5粒星 ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 水油平衡 5粒星 ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 淨化肌膚 4粒星 ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 吸收力 4粒星 ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

使用方式

使用前請先搖勻，然後塗於已清潔的臉部，輕拍至吸收。

「Vegan紅茶菌精華水」已通過皮膚病學測試證明溫和及安全，同時絕不經動物測試，成分完全純素。

購買地址

銅鑼灣駱克道535-537號地下 ( Sogo後方；銅鑼灣港鐵站D1出口） 電話：2803 0252

旺角西洋菜南街42號地下 電話：2889 0828

關於 CNE Charm & Easy

嶄新多元美妝專門店CNE Charm & Easy隆重登陸銅鑼灣及旺角，旨在帶來專屬於你的一站式美妝護膚方案。

CNE從本地和歐美日韓台品牌中細選過百個美容品牌，包括國際大牌HERMES、LE LABO、LA MER、CLARINS、SHISEIDO，及日韓大熱品牌CLIO、HUXLEY、SOFINA、CUREL；亦是主打無毒、零傷害和環保的Clean Beauty品牌集中地，部份品牌更是首度引進香港。

CNE雲集過千款涵蓋護膚、護髮、彩妝、香水以至身體護理產品，配合貼心的一對一專業美妝顧問服務，深入了解你的皮膚狀態以至日常生活習慣，為每個獨一無二的你提供量身訂造般的美妝方案，讓美麗這回事變得簡單自在。(網址：https://www.charmneasy.com.hk/ )

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- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：9月4日(星期日)(23:59)

公佈得獎：9月6日(星期二)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

禮品顏色隨機派發，不可挑選或更換。

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 (若未登記, 可按此登記成為TOPick會員)。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

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