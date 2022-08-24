【打擊罪行】涉12宗僱員盜竊案逾10萬元　警拘46歲疑涉案男子

▲ 警拘1人涉12宗僱員盜竊案。(曾秋文攝)

警方破獲一宗盜竊案，一名男僱員於工作首天偷取現金後逃去，該名男子亦涉嫌於另外11間店鋪以同一手法犯案，涉案金額超過10萬元，以盜竊罪拘捕一名46歲懷疑涉案男子。

油尖警區刑事調查隊第五隊案件主管陳世章督察表示，在本年7月至8月分別在九龍城、西區、灣仔、旺角和油麻地多個商戶發生員工盜竊案件，公司負責人指有剛聘請的員工在工作期間偷取現金後逃去。

警方接手調查後，翻看大量閉路電視片段，發現疑人以相同的犯案手法，應徵不同店舖的職員，包括食肆、便利店、超級市場等，通常在首日工作期間，趁其他同事不為意時，偷取收銀機內現金後馬上逃去，涉案共11間店舖，損失10.8萬元。

警方其後鎖定目標男子，在昨日（23日）下午在鰂魚涌拘捕一名46歲男子，他報稱無業，涉嫌「盜竊」罪，同時起回部份證物，包括3間不同店舖的職員制服，兩份僱員合約、一部手機和一張八達通卡。其中損失最高一宗達2.2萬元，疑犯每次到新店舖工作最多僅數小時，如未能接近收銀機即請辭。

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記者：曾秋文