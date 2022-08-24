【最後禮物】受颱風馬鞍影響　黃子華潘燦良舞台劇作出特別安排【內附詳情】

▲ 《最後禮物》舞台劇因打風取消。

由於颱風「馬鞍」將於今天(2022 年 8 月 24 日)傍晚時分接近香港, 天文台亦考慮將在傍晚 6 時至晚上 9 時改發 8 號烈風或暴風信號,為顧及觀眾安全亦考

慮到觀眾有機會於散場時難以覓得交通工具回家,主辦方決定取消原訂今天(2022 年 8 月 24 日)於演藝學院舉辦的《最後禮物》舞台劇演出。



主辦方將安排於 2022 年 9 月 13 日同一時段(08:00(PM))進行有關取消場次之補場(“補場舞臺劇”),觀眾可選擇:

(A) 憑 2022 年 8 月 24 日(門票上印刷標示的日期應為: 2022 年 2 月 9 日) (完整門票(必須連同票根)進場及按原門票座位入座觀看補場舞臺劇; 或

(B) 如未能前往觀看補場演出的觀眾,可按以下方式於 2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 2 日申請退票退款詳情如下:

1. 各持票人士可由 2022 年 8 月 25 日起至 2022 年 9 月 2 日止申請退票退款,持票人必須將完整舞台劇門票(連同票根)及填妥無誤之《2022 年 8 月 24 日舞台劇退票退款 – 郵寄辦理表格》於上述期限內(以郵戳日期為準,逾期不受理) 寄回主辦方:主辦方地址: 英皇娛樂(香港)有限公司香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓(演唱會部)*信封面請註明<舞台劇退票退款>

2. 如經快達票購票但仍未領取門票的觀眾,可不遲於 2022 年 9 月 2 日於快達票 指 定 地 點 以 購 票 時 使 用 的 信 用 卡 ( 指 定 地 點 詳 見https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NEWS,請取票前留意相關場地開放詳情)領取已訂購的門票(此期限僅限申請退票退款人士,選擇觀看補場舞台劇的觀眾請留意以上(A)項的安排詳情)。

3. 由於疫情關係,為儘量減少社交接觸,主辦方只接受掛號或快遞形式郵寄(不接受親身及郵件到付形式遞交)的退票退款申請表格連同取消場次之舞台劇完整門票正本(連同票根)。 如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票,則有關退票退款恕不受理。主辦方將補貼每項退票退款申請郵資(不論任何地區和退票數量)一律一次性港幣叁拾伍元正(HK$35)(每人僅限作一次申請)。主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

4. 主辦方將儘快處理退票退款,不遲於 2022 年 9 月 9 日完成退票退款手續。有關退票退款詳情請參閱於 https://show.eeg.zone/上載之《2022 年 8 月 24 日舞台劇退票退款 – 郵寄辦理表格》,申請退票退款者將受有關條款限制及約束。

5. 除另有說明外,主辦方對觀眾因購買舞台劇門票所涉及之一切手續費、行政費及郵寄費等均不作任何補償。

6. 主辦方不會提供任何舞台劇門票報失補償安排,如購票人士未能提供完整舞台劇門票(連同票根),將不獲得任何退款之權利。

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