【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道

▲ 天水圍18歲少女遭網暴，在網上直播輕生亡。

天水圍一名18歲少女在今年7月26日，因不堪長期遭受網絡欺凌，而在網上直播跳樓輕生過程。TVB資訊節目《東張西望》採訪了涉事少女的媽媽，講述少女兩年來遭受網暴的經歷，並斥責部分觀看直播的網民落井下石，不僅沒有阻止少女輕生，更留言「點解仲唔跳？」、「咁矮唔死得」等。少女的媽媽揚言會追究法律責任，為女兒討公道。

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憶起女兒直播輕生當天，媽媽仍然十分憤慨：

有人問點解仲唔跳？有人話咁矮，唔死得㗎，最多骨折…啲人講依啲說話時有冇良知呀？禽獸畜牲，一個人咁樣跳樓，居然話你仲唔跳。

▲ 奈奈的媽媽憶述女兒輕生當天，仍十分憤慨。（影片截圖）

涉事少女網名「奈奈」，家庭經濟環境不俗，在香港和深圳也有家，有輕微自閉症及抑鬱情緒病，不擅辭令，熱愛動漫；本身生活圈子狹窄，主要是透過與網友分享畫作來維持社交。而她常用的社交平台，是內地近年在微博流行的「BOT」。

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有網民受訪稱，「BOT」不會有任何審查，投稿後就會定時發出。如有人想對某人評頭論足，可能就會截圖，再投稿至匿名的「隔空喊話BOT」。這些「隔空喊話BOT」被網民稱為「廁所」，在「廁所」高度活躍的網民又被稱為「廁妹」。阿影表示：

佢地（廁妹）會覺得自己生活不幸，覺得自己有情緒病，就好絕望。成日覺得自己唔舒服開心，言行就有好多戾氣，好鍾意對普通人稱為「健全人」，然後對「健全人」肆無忌憚地辱罵。

奈奈的網友「阿晴」受訪稱，奈奈生前受到的網絡欺凌「都是非常惡毒的那種，不只詛咒她，順帶詛咒她的家人。」至於奈奈為何會成為被欺凌的目標，阿晴就解釋是由於網民覺得奈奈生活條件不錯，媽媽又疼愛自己，但偶爾會說出消極的話，就令網民覺得不服氣，也因此使奈奈在兩年來受盡網暴。

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奈奈的媽媽一直意識不到女兒被網暴的嚴重程度：「我不上網，以為這些行為是小朋友之間…真的不知道這麼嚴重。」直到有一天，有人甚至冒認奈奈媽媽發文，媽媽才知事態嚴重，想法律追究，但奈奈卻不忍心，指對方家庭條件差，也有情緒病，希望媽媽放過對方。

在受欺凌期間，奈奈也有寫紙條，提醒自己要向他人傾訴，更向媽媽寫上保證書，承諾不再傷害自己。奈奈媽媽憶述女兒輕生當日，依然忍不住哽咽：

佢爸爸打電話俾我，佢爸爸喊：「個囡走咗呀…」有時有啲唔想回想個一刻…一個生勾勾嘅人突然間冇咗，到依家都接受唔到㗎。

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奈奈出事，事緣是與兩年前她曾在網上講過的一番意氣說話有關。兩年前，奈奈曾更改自己的遊戲用戶名稱，戲言拿不到獎勵就自殺，結果她在該場遊戲輸了，就被廁妹不斷要求她兌現承諾。而由於話題涉及教唆自殺，曾被管理員禁止在BOT討論。惟出事當天，平台正就此話題是否解禁掀起討論，奈奈不斷找人投票繼續禁，但最終投票結卻是解禁。媽媽憶起，一度悲傷稱：

佢要求啲人去投票…佢都想有人去救佢…但冇成功…

身亡後繼續網暴

在奈奈身亡後，網絡欺凌沒有停止。奈奈的家人事後已在香港報案，而立案需時兩年；也由於涉事網民身處內地，奈奈家人也決定回內地報警。媽媽憶述當時情形：

佢地（網民）仲係群入面開香檳，問死得未，死得徹唔徹底，唔好死一半，死一半我搭飛機打死佢。果啲說話好難聽，我地做父母聽到好難受。冇人搵過我道歉，但就算佢地道歉，我都唔會接受。你去接受法律制裁啦，我個女冇咗條命呀。

▲ 媽媽誓言要為女兒討公道。（影片截圖）

元朗區議會主席沈豪傑律師，接受節目組訪問時表示，這宗案件牽涉到受害人屬自殺，根據香港侵害人生罪條例，唆使或協助其他人自殺，其實是非常嚴重的罪行，最高刑罰可被判監14年。而根據中國刑法第246條，如果是使用暴力或公然侮辱或誹謗他人，亦有機會構成犯罪。

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奈奈媽媽直言不捨女兒，房間內的東西也想盡量保留。媽媽又誓言要為女兒討公道：

如果依件事冇得到解決，以後網暴會變得更加嚴重。網暴佢班人依家已註銷帳號，依件事冇受到任何法律制裁，佢以後會覺得原來合法。

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責任編輯：羅嘉欣