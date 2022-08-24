【罪成候判】涉荃灣堵路非法集結等罪成 3男2女還押9.14判刑

▲ 3男2女今於西九龍裁判法院被裁定非法集結等罪成，邏押候判。資料圖片

2019年8月底「荃葵青大遊行」完結後有示威者於荃灣區堵路，演變成衝突，3男2女被控非法集結及襲警等4罪，今（24日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立。裁判官指，憑環境證供可推論各人有參與非法集結。被告還押至9月14日判刑，以待背景及勞教中心等報告。

裁判官李志豪裁決時指，案例指非法集結具流動性，根據被告被捕時的現場環境，其身上的裝束和裝備，環境證供可互相支持，故唯一合理推論為各人當時參與非法集結。就首被告的襲警罪，裁判官接納警員證人供詞，不接納被告稱不知道被襲人士身份為警員。

就次被告的公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，裁判官認為被告無合理辯解管有鐳射筆和噴漆，裁判官認為以被告身處的環境可推論她有意圖用作攻擊和破壞財產。

5名被告依次為何卓軒（23歲，運輸工人）、符凱晴（23歲，學生）、郭芷晴（21歲，教師）、張家榮（24歲，無業）及李㑊橉（28歲，調酒師），同被控1項非法集結罪，於2019年8月25日，在荃灣楊屋道與其他身份不詳的人士參與非法集結。

何另被控襲擊警員馮權安，符另涉管有1枝鐳射筆及1罐噴漆，被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀或損壞財產2罪。同案被告牛致行（21歲，學生）及楊俊傑（25歲）早前承認非法集結罪，楊另承認襲警罪，分別被判囚8及10個月。

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記者：陳曉欣