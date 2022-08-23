【開心速遞】童顏黃庭鋒客串驚變80歲阿伯　聲變關海山觀眾指認不出

▲ 真係好難認出係黃庭鋒呀！

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》在8月22日的一集「名字的重要性」，找來黃庭鋒客串飾演老師傅，化上老妝及黐上白色鬍鬚及銀白色假髮的庭鋒，長得一副童顏的他秒變成一個80歲阿伯，很多觀眾都話認不出他，令大家非常驚喜！

劇情講述，熊樹根（劉丹飾）亂為牛大力（張韡騰飾）快將出世的女兒改名為「牛柏葉」和「牛根源（諧音：牛筋丸）」，令大力非常生氣。熊樹根知道改名很困難，他的運輸公司「速熊」被人用高價買起，根叔找師傅李德銘（黃庭鋒飾）為其公司改名，竟然改為「噼啪你個熊的洞運輸公司」。

最新影片推介:

劇中的李德銘其實一早已去世，只是沒有公開死訊，兒子黃庭鋒遂用他爸爸的身份做「神棍」，騙大龍生（羅樂林飾），為他的樓盤命名，結果推出了「土壯豪庭」、「火壯豪庭」等奇怪名字，不過樓盤又出奇地大賣，最後他身份被揭穿，不過熊家一家人都決定原諒他。

▲ 庭鋒只得1日時間揣摩角色。

庭鋒接受Topick記者電話訪問，雖然只有短短10分鐘的劇情，原來他是一晚前才知道要客串，所以只有1天時間作準備，他收到劇本後，馬上揣摩角色，知道要演一名改名的老師傅後，即時上網看回蘇民峰、李丞責及李居明的說話方式，做足準備功夫，但去到拍攝現場才知道要演的角色，比蘇民峰等更老。

黐鬍鬚及戴上白色假髮的他，笑言造型似足鄭伊健所飾演的華英雄，他即時想起在《好聲好氣》中聲演過關海山(蝦叔)，所以扮蝦叔把聲來演：「原來蝦叔個年紀可以配番落去。」

▲ 回復靚仔樣。

庭鋒的偶像是周星馳(星爺)，他坦言睇星爺的電影睇到「入晒血」，不過今次就沒有特別去模仿星爺去演，他自言星爺是沒人能夠取代，不過他就有參考星爺演喜劇的節奏及說話的準繩度：「點解我咁鍾意周星馳，因為係笑中有淚，套套電影雖然係笑片，但有啲位係好感動。」

黃庭鋒坦言由細到大都好鍾意喜劇，不過就不會侷限自己只拍喜劇，他仍然希望在事業上有多方面的嘗試：

我覺得喜劇最緊要是對答節奏，喜劇不是要做到個樣好好笑，睜大隻眼就是喜劇，在我角度，可能是一句、兩句話，淡淡然咁講，係對的時間講應景嘅嘢才是精髓。



▼ 點擊圖片放大 +8 +7