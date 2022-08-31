【明星創業】J Lou投資5位數推出自家品牌　中法混血兒曾有不同待遇

▲ YouTuber林欣（J Lou）今年推出自家品牌ricefam。

YouTuber林欣（J Lou）創立品牌ricefam並於今年正式推出，她透露花了5位數字資金創業，做生意的同時分享能跟大家分享愛。

林欣跟TOPick分享創業感受，身為中法混血兒的J Lou亦談到對自己的身份認同。

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創立ricefam

J Lou今年推出了自家品牌，她透露創作品牌的過程，「2019年尾開始了ricefam，但不幸遇上了疫情，當時未有一個Team去幫助我，其實有很多需要去兼顧，自己也在拍片，停了一段時間，直到今年一月重新投入。ricefam這名字是我的觀眾為我而改的，大家看見我經常進食時都在吃飯，被發現我是很愛吃飯，因而稱我為ricefam。」

她投資5位數字創立品牌，「不會特別去想，開始一盤生意需要放下一些金錢。投資當然希望之後能賺，沒有特別想去數字這回事，想Share這個Community的Love，要Start Small，漸漸來。希望大家可盡快看見Rice Monster的其他朋友仔，發展成卡通品牌。」

Rice Monster是由J Lou所畫的，「我在2019年年尾時想到這個公仔，我不想只是有RiceFarm這個字，想加些卡通，一看便認得出的公仔。我畫畫不是很厲害，請了一位Graphic Designer去畫，便創作了它。它是Rice Monster，就是一個小生物。很多人以為它是一粒飯，但其實它並不是一粒飯，飯吃飯好像不太好。」

她指：「Brand推出了Clothing，包括T-shirt、Hoodie、Sweater、Tote Bag、圍裙等，陸續會推出不同的新產品。一來我會去想自己喜歡甚麼，常用、實用的物品。」

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網紅生活

J Lou稱成為YouTuber最大的困難是需要自律，「不會有個老闆在監視着你，不拍便會沒有了，需要自己兼顧自己的時間表、網民意見。大學開始做YouTuber，讀書的時候不知道這可以是一份工作。」

她指：「可能外界好多人覺得做YouTuber好容易，經常聽到這句，或者覺得你屋企人有錢畀啲靚嘢你，就咁拍就咁開始。我一開始拍是用Iphone並用貼紙貼在牆上，就是這樣去拍首幾條片。漸漸儲錢後才到二手店很便宜地買了相機。」

她續說：「社交平台每年在變，需要不斷去適應，需要自己去處理。壓力是會有的，不會有老闆去看顧你，需要靠自己去應變。」

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中法混血兒

J Lou的爸爸是法國人，媽媽是香港人。

作為中法混血兒的她自覺很特別，「在兩個文化之間，可以跟香港人和外國人也很融洽，有時都會想其實我是誰呢？」她坦言這種身份令她有不同待遇，「香港人會覺得我是鬼妹仔不明白我在說甚麼，在法國時別人則會跟我說英文。」

她直言：「其實我是土生土長的香港人，在本地中文學校讀書，這麼多年來所學到的就是對自己要有多點信心，別因別人對你的意見而影響你對自己的想法。最重要是相信自己。這個身份令我可以學習到不同的文化，對語言的認識都廣闊，接觸到很多不同的人，不好之處就是有時不清楚自己究竟是甚身份。我是屬於哪裡？」

談到父母間的相處，她謂：「爸爸媽媽用英文溝通，但其實英文也不是他們的第一語言，很佩服他們這麼多年來也用不是太好的英文去溝通。媽媽表示用Body Language去溝通。他們很有耐性。我跟媽媽用廣東話，跟爸爸則會用英文。」

她坦言：「以前的我會說我是Half甚麼、Half甚麼，這數年我會覺得我是100%香港人和100%法國人。」

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J Lou憶述求學時期的一件往事，「修讀Advanced法律翻譯時，我已坐在Hall內半小時，然後Professor突然留意到我，指住我說我在錯誤的班房。然後我用廣東話回答：『唔係啊』，他再指着寫上中文字的白板叫我『Read This』，要我證明我懂得看中文。」

她又說：「他之後問我為何我懂得讀，問我為何會這個樣子，被人質疑。以前都會覺得需要證明自己，現在則覺得很正常，可以看見一個長成『好鬼』樣子的人，有好奇心也很正常。」

J Lou覺得：「自己跟其他人沒甚麼不同，卻經常被人說我跟別人是不同。可能我們要少點提出別人的外表，我們每人都會有跟其他人不同之處，讚賞的字眼當然沒所謂，但不要用質疑的字眼去說別人。」

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品牌：@ricefam.official

場地：To.moroo

記者：梁樂欣