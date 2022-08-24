【爸媽心聲】子女離家參加暑期訓練營　家長不捨難放手擔心太多

▲ 有家長不捨子女離家參加暑期訓練營。

到了暑假，很多家長都忙着要為孩子報不同的暑期活動，讓孩子善用假期。每年我都會舉辦訓練營，讓孩子離開家長，參加兩日一夜或者三日兩夜的訓練營。

為甚麼大家想孩子離開自己呢？原因都是想訓練小孩子獨立自理、與同輩相處技巧、解決問題的能力等等。另外，就是讓自己習慣放手的勇氣。

訓練營集合當日，有家長問我︰「孩子自己煮飯會否很危險？」、「孩子的背包會否太重」等等。我沒有作太多的安慰，反而笑說︰「會呀，煮食會用到有熱水熱油，的確有危險性。夏天背着個大背包做訓練，的確會很辛苦。你就是想讓孩子經歷一下有所成長，不是嗎？多謝你的信任，明知道訓練營辛苦，內心有擔憂，還是把孩子送來訓練營。放心，你的心意孩子會理解的。」

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到了要家長離開的時間，最可愛的是，家長們口裏說拜拜，腳卻是踏在原地，未捨離開。10分鐘後，會見到有媽媽走過來偷看。又見到另一邊有爸爸企圖把太太拉走，媽媽解釋希望看看女兒的投入程度，爸爸就勸阻明天再問導師都可以……在在看到家長們養兒一百歲，長憂九十九的心情。

除了有擔憂的家長，也有急不及待想要離開的家長。有夫婦安排孩子訓練後，兩口子就去酒店享受二人世界，平日長時間忙着照顧小孩，很欣賞他們都重視兩夫婦間的溫馨，抽時間去拍拖；也有幾個家庭晚上在西貢食海鮮，過一個大人的夜晚。

我的兒子快4歲了，我會捨得他自己去訓練營嗎？當我自己外出了一整天，回到家聽到他一句︰「媽媽我好掛住你。」我聽到都會覺得內疚。如果他要在外面過一晚，我會想：他和朋友相處好嗎？他有好好吃飯嗎？他有洗澡換衣服嗎？晚上有踢被子嗎？見到他獨立當然會高興，但孩子少一點需要自己時，又會感到不捨。也許，放手需要很大的勇氣。

全文刊於《經濟日報》，原題為「放手談何容易」

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