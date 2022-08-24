【飲食優惠】戶戶送買麥當勞套餐加購麥旋風　即送限量版迷你保溫袋

▲ 凡於戶戶送訂購麥當勞指定套餐，並加購兩杯麥旋風，即送限量迷你保溫袋。（有關機構提供）

夏日炎炎，食杯雪糕最消暑！麥當勞的人氣麥旋風正式登陸戶戶送，而慶祝今次合作，即日起至8月28日，於戶戶送訂購麥當勞指定套餐，並加購兩杯麥旋風，即送限量迷你保溫袋，叫外賣都可以食到雪糕喇！

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凡於戶戶送訂購指定麥當勞套餐，包括麥炸雞桶二人餐、自選飽二人餐、麥炸雞桶三人餐、自選飽三人餐、開心家庭餐及派對五人分享餐，加購兩杯麥旋風，即可免費獲得限量迷你保溫袋一個，數量有限，先到先得，送完即止。而每個套餐只可加購「麥旋風兩杯」一次。

▲ Dee哥拍攝全新宣傳短片。（有關機構提供）

為推廣是次產品，戶戶送與人氣男團ERROR成員何啟華（Dee哥）合作，拍攝全新宣傳短片，化身「風水師」及「戶戶送外賣員」等盞鬼造型，可到戶戶送社交平台觀看。

此外，戶戶送客戶於8月份內首次升級Deliveroo Plus，更可享4星期單單免運費，而訂單須滿$100方可免運費（不連運費及服務費）。

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責任編輯︰林綺玲

