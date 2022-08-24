【親子旅行】家長欲慳機票錢抱2歲幼兒搭飛機　資深空姐︰不要心存僥倖

▲ 許多2歲幼兒都不想離開父母的懷抱，機艙服務員一般都會彈性處理。（i-stock圖片）

一名爸爸極度不滿航空公司徹底破壞了他的周末旅行。

他帶着其蹣跚學步的女兒上機，這是她第二次乘坐飛機。起飛前，他把女兒抱在腿上，兩名空姐見狀並沒有異議，但第三名空姐指示他必須把女兒放回座位上，並要為她扣上安全帶，因為其女兒不符合坐在腿上的年齡要求。空姐強調，如果他不遵守這個規定，他和女兒會被請離飛機。經過一番爭論，這位爸爸最終帶着女兒離開了該航班，其周末旅行泡湯了。

許多航空公司要求二十四個月以上的乘客在起飛和降落時，必須留在自己的座位，並扣好安全帶。

滿兩周歲的孩子體形已不小，由於坐在父母腿上只是被摟着，沒法扣上安全帶，安全度不理想，所以航空公司要求滿兩周歲的孩子，在安全帶的燈號亮起時，包括起飛和降落，都要留在座位中，扣上安全帶。

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現實中，許多兩歲的幼兒其實都不想離開父母的懷抱，無論父母如何哄孩子，他們都不願意自己坐在座位中。不少寶寶會嚎啕大哭、大發脾氣，把父母弄得很狼狽又生氣。遇上這些情況，機艙服務員是否一定要強迫父母把幼兒以安全帶「鎖」在座位中？

坦白說，航空公司從沒指示空姐需要父母乘客提供幼童的出生證明以作檢查，換言之，空姐一般都不會刻意為難父母乘客。除非目測被抱着的孩子在體形上明顯超過兩歲，不扣上安全帶會引致危險，否則一般都會彈性處理。

要留意，滿兩歲的幼兒必須購買機票並佔座。如出境後才滿兩歲的話，回程時父毋須為孩子購買佔座位的機票。不要存僥倖的心，航空公司對此絕對「執正嚟做」，父母最後得不償失。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「我的寶寶滿兩歲」

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