【語言發展】說話常被打斷嘲笑留陰影　小朋友缺乏信心口吃易變嚴重

▲ 小朋友說話常被打斷或被嘲笑，易留陰影缺信心，令口吃變嚴重。

口吃是說話不流暢而產生的一種障礙，言語治療師在診斷時會觀察小朋友有沒有一些臨床症狀，例如會不會不必要地重複或拖延一些字音、有不必要的停頓、說話有些沒有意義的字眼在內。嚴重的更會附帶一些行為，例如說話時皺眉、摸鼻、手腳會有些動作等。

口吃暫時沒有明確的成因，不過可能跟遺傳因素有關，有研究指大約六成至七成的口吃患者是有家族史的，其次是與腦神經信息傳送不理想有關，另外是心理或環境因素。

若小朋友想說話的時候常常被人打斷、朋輩之間聊天的時候被人嘲笑、或者被問難題而未能組織，這些情況都會令小朋友有陰影，沒有信心，令口吃情況更嚴重。

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小朋友在語言發展的階段，可能會出現一些疑似口吃的情況，只是可能在他們表達的時候對他們要求比較高，例如在組句時要找一些合適的詞彙、或者要去組織自己想講的話時需要一些時間，所以有時就會出現重複的字詞，或拖延了一些字詞去幫自己去組織。這是過渡性口吃，通常會發生在2歲至5歲的小朋友身上，當過渡期過後這個疑似口吃的情況就應該會消失。但若口吃的情況仍然持續超過6個月，就建議去找言語治療師評估一下。

口吃的治療方面，首先會評估裏觀察小朋友口吃的症狀和嚴重程度，再根據小朋友的能力而訂立一些治療目標。實際的治療方法：輕輕打拍子、拉長字音、減慢說話速度和放鬆下巴、喉嚨等肌肉。一般口吃的患者說話的速度比較快，字音也會比較短，拉長字音說話讓他們沒那麼急。

家長和小朋友溝通，首先就是要營造一個和諧愉快的環境，例如當小朋友出現口吃的情況的時候家長盡量避免要他再講一次，或者催他，不要給孩子壓力，讓他們放鬆，也不應責罵或糾正他。家長也可以多鼓勵他，若小朋友講得不好，家長可以耐心等待，讓他們先完成想說的話。有需要時尋找言語治療師協助，並按指示在家裏做練習，這樣效果會比較好。

原文刊於《經濟日報》，原題為「口吃問題」。

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撰文 : 李汶倩 言語治療師