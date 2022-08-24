【育兒之道】情緒發洩子女身上乃不成熟育兒法　醫生媽媽︰母親做好自己就夠

▲ 母親只要做好自己就足夠了。（iStock圖片）

許多人問我︰「如何做個好母親？」

近期為了應付即將進入青春期的女兒，我未雨綢繆，讀了不少好書，得出的結論很簡單，就是「做好自己」。母親不必為孩子做甚麼，不需要管、教、引導、育兒技巧，更不需要「犧牲」，只要做好自己就足夠了。甚麼是「做好自己」呢？就是愛護自己，把自己打造成喜歡的樣子，構建理想人生，愉快滿足地過每一天。我們有許多壓力：繁重工作、孩子學業、父妻關係、人際糾紛、健康、體重、皺紋、社會問題、疫情、經濟、迷失自我等等。有些母親不能疏導情緒，不知不覺地發洩在女兒身上，這固然是最不成熟的育兒方法。可是我們是現代女性，已學會了控制情緒、不把工作問題帶回家，永不在女兒面前顯露不安、憤怒、悲傷、緊張，是否就足夠呢？

答案是不足夠的！因為「母女連心」，很多時候即使母親不說，女兒（尤其是長女）都會立刻感受到母親的心情，甚至比母親更早察覺她的情緒問題！孩子自出娘胎，就二十四小時注視着母親、不停觀察母親心事；尤其女孩，一般都比較貼心、着重別人感受多於自己感受。（兒子則較少出現這情況，因為男性比較自我。）

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母親是成年人，有能力去疏導自己的負面情緒，例如尋求協助、吃甜品、買衣服等等。可是女兒只是個孩子，沒有能力去抵抗，被迫「硬食」，全盤接收了來自父母的情緒；累積下來，就成為在潛意識裏根深柢固的「原生家庭創傷」。每個母親都曾經是女兒。細細反思，當你小時候、毫無反抗能力的時候，有沒有從母親身上「硬食」過這些負面的情緒？

我不是說母親是壞蛋；沒有母親會想把負面情緒傳送給女兒。可是正如上述，即使母親小心翼翼，女兒仍可以受到很大的影響。那母親可以怎樣做呢？結論是，母親必須「釜底抽薪」，將自己活成一個真正成熟的人，對自己好、愛自己、培養自信、尋找快樂，不忍聲吞氣，不怨天尤人。女兒看到這樣的母親，心裏就會安樂踏實，不需要為母親擔憂，不會被母親的期望綁架，便可以毫無壓力地、積極理性地，構建屬於她自己的美好人生。

全文刊於《經濟日報》，原題為「如何做個好母親」

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