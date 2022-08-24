【陳南昌校政風波】校董會批前校長造成校內關係撕裂 資歷不足署任校長只屬臨時安排
南區香港青少年培育會陳南昌紀念學校爆出校政風波持續發酵，法團校董會今日（24日）再發聲明，首度詳細解釋上周突然解僱校長黃麗婷的原因，指她早前未有適時回應教育局質詢及安排同事預備新學年，近日更多次漠視校董會指示，致校董會與教師團隊關係嚴重撕裂，令開學籌備工作嚴重受阻，又指校方有充分理由就學校文件懷疑被取走一事報警。對於委任仍為文憑教師資歷的黃錫培署任校長，校董會解釋安排只屬臨時安排，校方已刊登廣告公開招聘校長。
法團校董會今日再透過公關向傳媒發聲明，指早前就學校行政問題，檢視學校財務及人事聘任等事宜，期間發現時任校長黃麗婷在處理學校行政事宜上「並不理想和令人失望」，包括「未有適時及恰當回應教育局質詢及安排同事預備新學年」，校董會已多次要求黃麗婷處理上述校務失當問題，但屢次未獲黃麗婷回應及改善；黃麗婷近日更多次漠視法團校董會的指示，「導致法團校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂」，令學校運作停滯不前。
聲明提到，當時距離9月1日開學僅剩14天，但開學前籌備工作受到嚴重阻礙，令不少家長及學生擔心是否能如期開學，由於事態嚴重，情況已窒礙學校正常運作，故法團校董會於上周三（8月17日）、即該校約半數教師透過教工會召開記者會的前一日，召開緊急會議，過半數校董認為黃麗婷「執行校長職責令人失望」，為盡快讓學校的運作及發展重回正軌，保障學生福祉，校董會不得不採取果斷措施，聲明又透露已收到有關解僱事宜的律師信，暫不宜進行回應。
對於日前警方接獲報案指，有關學校職員涉嫌在未經許可下懷疑取走校內重要文件一事，法團校董會認為校方有充分理由向警方報案，但對事件深表遺憾，校方已向警方提供所需資料，由於警方已立案處理，故不便作進一步評論。
對於黃錫培的署任校長資格爭議，聲明指黃錫培已服務該校20多年，形容他「具親和力」、「能團結團隊」，「其持本港大學教育榮譽學位資格亦已經由法團校董會通過任命」。教工會早前指，黃錫培目前仍為文憑教師，最快下月才轉為學位教師，質疑其資歷不足。
另外，由法團校董會成立的「校政專責工作小組」，負責督導各行政委員會主任處理開學事務，及集體領導監察現有委員會工作，在富有群育學校經驗的退休校長胡忠興帶領，已成功為開學事宜進行特別會議，校董會形容「一切運作暢順」。
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責任編輯：馮琪雅