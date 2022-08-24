【陳南昌校政風波】校董會批前校長造成校內關係撕裂　資歷不足署任校長只屬臨時安排

▲ 南區群育學校香港青少年培育會陳南昌紀念學校爆出校政風波持續發酵。（資料圖片）

南區香港青少年培育會陳南昌紀念學校爆出校政風波持續發酵，法團校董會今日（24日）再發聲明，首度詳細解釋上周突然解僱校長黃麗婷的原因，指她早前未有適時回應教育局質詢及安排同事預備新學年，近日更多次漠視校董會指示，致校董會與教師團隊關係嚴重撕裂，令開學籌備工作嚴重受阻，又指校方有充分理由就學校文件懷疑被取走一事報警。對於委任仍為文憑教師資歷的黃錫培署任校長，校董會解釋安排只屬臨時安排，校方已刊登廣告公開招聘校長。

法團校董會今日再透過公關向傳媒發聲明，指早前就學校行政問題，檢視學校財務及人事聘任等事宜，期間發現時任校長黃麗婷在處理學校行政事宜上「並不理想和令人失望」，包括「未有適時及恰當回應教育局質詢及安排同事預備新學年」，校董會已多次要求黃麗婷處理上述校務失當問題，但屢次未獲黃麗婷回應及改善；黃麗婷近日更多次漠視法團校董會的指示，「導致法團校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂」，令學校運作停滯不前。

聲明提到，當時距離9月1日開學僅剩14天，但開學前籌備工作受到嚴重阻礙，令不少家長及學生擔心是否能如期開學，由於事態嚴重，情況已窒礙學校正常運作，故法團校董會於上周三（8月17日）、即該校約半數教師透過教工會召開記者會的前一日，召開緊急會議，過半數校董認為黃麗婷「執行校長職責令人失望」，為盡快讓學校的運作及發展重回正軌，保障學生福祉，校董會不得不採取果斷措施，聲明又透露已收到有關解僱事宜的律師信，暫不宜進行回應。

對於日前警方接獲報案指，有關學校職員涉嫌在未經許可下懷疑取走校內重要文件一事，法團校董會認為校方有充分理由向警方報案，但對事件深表遺憾，校方已向警方提供所需資料，由於警方已立案處理，故不便作進一步評論。

對於黃錫培的署任校長資格爭議，聲明指黃錫培已服務該校20多年，形容他「具親和力」、「能團結團隊」，「其持本港大學教育榮譽學位資格亦已經由法團校董會通過任命」。教工會早前指，黃錫培目前仍為文憑教師，最快下月才轉為學位教師，質疑其資歷不足。

另外，由法團校董會成立的「校政專責工作小組」，負責督導各行政委員會主任處理開學事務，及集體領導監察現有委員會工作，在富有群育學校經驗的退休校長胡忠興帶領，已成功為開學事宜進行特別會議，校董會形容「一切運作暢順」。

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責任編輯：馮琪雅