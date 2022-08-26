【親子好去處】嚴選港島區必玩室內遊樂場　跳彈床大富翁攀爬網

▲ 今次童你玩介紹嘅三個地方都好好玩，仲啱晒要放電嘅小朋友玩添。

抓住暑假的尾巴，港島區的朋友，平時會同小朋友去邊度放電呢？

今次童你玩，為大家介紹的好去處，就是鰂魚涌的Ryze Hong Kong去跳彈床，玩空中飛人；中環的大富翁，玩抓錢遊戲；仲有北角的KidsKiss 親子主題餐廳，又食又玩攀爬網、長滑梯，讓大小朋友舒展身心、開心玩樂！

▲ Raze彈床樂園共有兩層，是一個活力四射的室內場館，擁有 40 多張彈跳床。(圖：官方網站)

最新影片推介：

Ryze Hong Kong

Raze彈床樂園共兩層，佔地超過1萬8千平方英尺，是香港唯一一個擁有超過 7,000 平方英尺相連的世界級彈床的跳台。也是一個活力四射的室內場館，店內設有 40 多張彈跳床，包括著名的斜牆彈床、發射台和一些在天花板上的驚喜，以測試大小朋友的垂直度。並提供各種難道的彈跳項目，如籃球入樽、行鋼線、海綿池、閃避球等，讓大家瘋狂喪跳！

▲ Ryze彈床區域是由多塊2米 x 2米的彈床組成，可隨意在上面彈跳。(圖：官方網站)

空中飛人吊架

Ryze彈床區域是由多塊2米 x 2米的彈床組成，可隨意在上面彈跳，或跳高抱著懸掛空中的浮波。另外還有一個彈床閃避球區，可跳著彈床玩是避球，仲有如馬戲團的空中飛人吊架，可拉著吊架在空中跳下，讓大家感受到瘋狂刺激。

▲ Ryze彈床樂園內有兩個彈跳海綿池，可以玩跳遠，從彈床跳起，跳進海綿池。(圖：官方網站)

彈跳海綿池

Ryze 彈床樂園內有兩個彈跳海綿池，可以玩跳遠，從彈床跳起，跳進海綿池，又可以玩花式跳水，跳起再作空中翻騰或各項花式動作，再插入海綿池中，尤如沒有水的泳池般。

詳情：

地址：北角渣華道321號柯達大廈1期3樓

開放時間：星期一至四：上午10時至晚上7時

星期五至日及公眾假期：上午9時至晚上9時

查詢電話：2337 8191

官網：Ryze Hong Kong

門票:

星期一至五：7歲或以上：$150 (1小時)；6歲或以下：$95 (1小時)；2歲或以下：免費

7歲或以上：$200 (1.5小時)；6歲或以下：$125 (1.5小時)

7歲或以上：$250 (2小時)；6歲或以下：$150 (2小時)

星期六、日及公眾假期：7歲或以上：$160 (1小時)；6歲或以下：$105 (1小時)

7歲或以上：$225 (1.5小時)；6歲或以下：$150 (1.5小時)

7歲或以上：$250 (2小時)；6歲或以下：$190 (2小時)

▲ 「香港大富翁夢想世界™」係著名嘅桌上遊戲，主題館位於山頂。(圖：官方網站)

香港大富翁夢想世界™

「香港大富翁夢想世界™」坐落於太平山頂，是世界知名桌上遊戲「大富翁」的首間主題館，遊客恍如置身於大富翁世界。

「大富翁夢想世界™」分為室外同室內兩部份，共佔地2萬呎。場內配合了現代化擴增實境、全息投影科技及4DX體感技術，將大富翁裏的銀行、水務局、監獄、命運卡、地契卡、機會卡等經典遊戲元素，立體呈現在眼前！小朋友可模仿大富翁的棋子，遊走各種場景！遊客更可親身到大富翁先生的神秘大宅參觀，感受成為富豪的滋味！打卡一流！每名進場遊客更可在場館內打印一張自己專屬的地契留為紀念。

▲ 每人有一次機會走入大富翁電子銀行「搶錢」，銀紙會隨著吹風機四圍飄，參加者在限定時間用手執銀紙，小朋友一定鍾意！(圖：官方網站)

搶錢最好玩

大富翁電子銀行 遊客可以於大富翁電子銀行「搶錢」！每人有一次機會走入一個透明的小房間，銀紙會隨著吹風機四圍飄，參加者在限定時間用手執銀紙，小朋友一定超鍾意！

▲ 經典的火車站變成4D影院。(圖：官方網站)

火車站(4D影院)

經典的火車站變成4D影院，片長約十數分鐘，設計很有心思，大富翁先生、他的小狗和遊客將展開追逐，遊客將身歷其境，配合4D特技效果，與大富翁先生一起上山下海，經歷重重歷險關卡，將神秘人物繩之於法！

▲ 遊客可親身到大富翁先生的神秘大宅參觀，感受成為富豪的滋味！(圖：官方網站)

詳情：

地址：香港山頂道118號 山頂廣場3樓301號舖

開放時間：星期一至日：上午10:00 – 下午8:00 (最後入場為下午7:00)

門票：成人 $260

小童(3歲至11歲)及長者(65歲或以上) $220

學生出示學生證明，於周一至周五可享有買一送一

官網：香港大富翁夢想世界™

▲ KidsKiss 親子主題餐廳，新場地比以前石門更大，玩樂設施多元化，有動亦有靜。(圖：和牛b成長記)

KidsKiss 親子主題餐廳

新場地比以前石門更大，玩樂設施多元化，有動亦有靜。除了與以前一樣有超大型攀爬區、超像真超市、玩車區同BB區外。

▲ 超級市場有薯片、蔬菜、水果、麵包，仲有超市凍肉，仲有購物車。(圖：和牛b的成長日記)

新店仲多了露營及田野區、變妝區、D mind & the prince閱讀區同VR區等。

▲ 最愛扮靚嘅小朋友可以喺呢度化妝、set頭，入面仲有角色扮演服飾。(圖：和牛b成長記)

當中最特別的是個攀爬架，比以前更大更刺激並富有挑戰性。上下兩層的攀爬架，繞著攀爬網、滑梯、障礙道同小型波波池等設施，

▲ 繩網迷宮陣好好玩。(圖：和牛b的成長日記)

而最刺激一定是頂層的兩條金屬長滑梯，速度感極佳，而且當有人滑落時，滑梯仲有閃燈效果，非常之好玩。

▲ 金屬長滑梯，速度感極佳，而且當有人滑落時，滑梯仲有閃燈效果，非常之好玩。(圖：和牛b成長記)

開放時間 ：

第一節12:00-17:00

第二節18:00-21:00

小童：會員價 $108 正價$158 (入場費）

成人：會員價 $208 正價$258 (包括精選美食套餐連飲品）

六個月以下不佔座位的bb免費

假日(星期六、日及公眾假期)

開放時間 ：

第一節 11:00-14:00

第二節 14:30-17:30

第三節 18:00-21:00

小童：會員價 $148 正價$198 (入場費）

成人：會員價 $258 正價$308 (包括精選美食套餐連飲品）

六個月以下不佔座位的bb免費

電話: 2834 8816

地址: 香港北角和富道21-53號和富中心地庫B01B 舖

官網：KidsKiss

官方facebook：https://www.facebook.com/kidskisshongkong/

網上訂位： https://bit.ly/3wNhyWE/

KidsKiss的相片獲和牛bb facebook 授權

▲ 記得一入場要order定食物，因製作需時，點完餐後，可離開座位再去玩。(圖：和牛b成長日記) 食物就算送上，餐廳職員都會為我哋蓋上罩子，確保衛生~

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責任編輯︰林碧洋