【延續關愛】5歲住兒童之家感受無血緣的愛　孤兒走過崎嶇升學路當社工回饋社會

▲ 阿照受兒童之家的家長影響，立志當社工回饋社會。

生命影響生命，80後男生陳觀照（阿照）現是為社工，經常做義工助人，熱心投入社會服務源於自身的成長經歷。5、6歲時被父母遺棄入住聖基道兒童院，一直至18歲，阿照在家舍中遇到好舍監、家長姨姨，鼓勵他選讀有興趣的學科，陪他準備應試，一切感受至深，默默跟自己承諾有能力之時要去「償還」回饋社會。

5歲被父遺棄入住兒童之家

註冊社工陳觀照（阿照）回到昔日的兒童之家，雖然照顧過他的家長姨姨已離職，但往日生活情景歷歷在目。父親育有4名兒子，同父同母三兄弟中，他排名第三，另有一位不曾見過面的同父異母弟弟。在5、6歲時，阿照跟二哥被爸爸帶到聖公會聖基道兒童院，當時大院位於大埔道，主要收容社會上的孤兒，當然，阿照那時不知道被父母遺棄。

那時屋企有些經濟問題，爸爸媽媽沒辦法養育3個小朋友，爸爸說要去其他地方工作，將我和二哥放去陌生的地方，現場很多小朋友，頭半晝玩得很開心，但玩完天黑無人接自己，坐在門口開始哭，足足哭了3天。

▲ 社工阿照熱心投入社會服務，源於自身的成長經歷。（湯致遠攝）

未到6歲的阿照入住嬰兒部，大一年的哥哥上兒童部，兩兄弟要分開。後來，阿照心中有數是被放棄撫養。在成長路上，他慶幸在關愛中長大，獲得跨越血緣的愛，約7歲時住了2年開始融入環境，有一份「家」的感覺。

家的感覺是因為那班人，長時間對住同一班「仔」，朝見口晚見面，一齊做家務、食飯、上課下課和玩。家長更是最核心一環，最幫到我們融入兒童之家。

感受跨越血緣的愛

面對新身分「孤兒」，阿照直言被放棄撫養權跟阿爸阿媽死了沒分別。不過，他未有太介懷，因為對著家長時，不覺自己是孤兒，家長、舍監都很錫兒童之家的小朋友，雖然全不是親屬的稱呼，但那份關係是很密切。

生日、大時大節時，家長會出盡法寶，帶小朋友去食自助餐、Pizza大餐，每年都舉辦聖誕聯歡會。兒童之家的孩子物資供應不匱乏，相較一般基層家庭小朋友，可能去得更加多地方、嘗試更多事，算很幸福。

▲ 5歲至18歲入住了兒童之家，遇到很多悉心照顧他的家長。（圖片︰受訪者提供）

生活照顧之外，心靈亦獲得照顧，80後的阿照至今仍記得第一位家舍姨姨的樣子，甚至是觸感。他不敢斷言家長姨姨是媽媽，但家長是在其生命中佔一重要席位，無可取代及比較。

家長姨姨們會跟我分享價值觀、生活經驗、閱歷。我在第一位家長身上，體會到甚麼是愛，我年幼時剛離開屋企，需要情感上一個依附的人，我第一次被人攬得很實，我阿爸也沒試過攬得我如此，然後讓我哭到她的膊頭濕透，她更一起哭。

那刻阿照深深感受到那份愛、強烈的照顧與關懷。之後她離職，阿照長大後輾轉再次聯絡上她，那時開心得很想再一次攬住她，但礙於長大了不方便。

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鼓勵讀書朝目標進發

阿照遇到幾位對自己深遠影響的家長，包括惠姨、愉姨，令他立志做社工。由細到大接觸最多的職業就是家長和社工，阿照覺得做社工最開心，可以幫到人。有些家長和社工令他覺得，幫到青少年成長，透過一些角度去認識世界是好事。而家長寄言他揀選喜歡、願意在裡面持續發展的學科。

當是時有觀念是男仔會考讀理科多出路選擇，我讀書一點都不叻，夾硬讀上去，中五重讀一年，會考差一分才可讀上A-Level。之後到AL物理科不合格，走去讀副學士應用社會服務，計劃升上社會工作學士。

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在考香港高級程度會考（AL）時，有件事令阿照至今印象深刻， 當時準備離院，在家舍及新公屋兩邊走，家長愉姨陪他考英文Oral前找學校試場，阿照突然肚痛去廁所，愉姨等了很久很擔心，找了一位路人入廁所大叫「陳觀照喺唔喺度，你有無事？你有個屋企人在出邊等緊你。」阿照當時很尷尬，但亦很感動，家長抽時間陪他準備應試外，更真心擔心他。

走過崎嶇升學路成為社工

走過崎嶇升學路，「足足遲了5年，別人是21歲大學畢業，我是25歲多大學畢業。」現時回望已成過去。阿照高考後入讀香港浸會大學國際學院的社會服務課程副學士，2年之後升讀浸會大學的社會工作學士學位課程一年級，如願畢業後從事社工。他做完第一份工後，轉了去長者的工作界別，亦經常接觸很多青少年，如找青少年加入義工團隊。

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現時除了做社工之外，阿照參與義務工作，在「建．祝義工隊」組織做些義務的家居維修工作，接洽個案、了解求助人背景去安排義工上門，處理垃圾屋、因失禁或造口袋問題出現「黃金屋」、曱甴屋，以及緊急搬屋等個案，此外，他開展了義載服務，特別是長者，載他們想去的地方。

盡量去還，由懂性開始欠好多事，在家長身上取得太多，一些照顧、那份關係關愛，一些價值觀，一些失敗的時候，她去鼓勵你。

此外，阿照有回家舍探望師弟，分享搬出去時的預備，在兒童之家住的心路歷程，亦鼓勵他們幾經波折都好，不要放棄，要繼續讀書，他自己也不是一條龍上去大學，條條大路通羅馬，輾轉也能走到自己的目標。

▲ 陳觀照感謝善心人支持「樂樂」「遙遙」助養計劃，讓他及其他兒童之家孩子獲得很多援助。（湯致遠攝）

助養計劃

聖公會聖基道兒童院設有《「樂樂」「遙遙」助養計劃——陪你走出逆境》，主要幫助本地的孤兒、來自破碎家庭及低收入家庭兒童，為他們提供住宿照顧、課餘託管、物資支援、功課輔導、情緒輔導及發展潛能的機會等，有關助養計劃詳情可【按此】

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記者︰顏紫燕