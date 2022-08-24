【親子好去處】希慎走童趣風活化利園區8個天台　本周末優惠價體驗多項運動班

▲ 希慎集團全新推出gLEEful rooftop計劃，走童趣風活化利園區8個天台。（有關機構提供）

天台活動逐漸成為潮流，成為新興的親子好去處。希慎集團全新推出gLEEful rooftop計劃，與本地著名設計團隊One Bite Design Studi（一口設計工作室）合作，耗時8個月活化了銅鑼灣利園區內8個天台，設計以「童趣」為題，首場活動將於本周六（27日）舉行，現可以優惠價體驗多項運動的一日限定班。

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今次的gLEEful rooftop計劃，設計團隊選擇以「童趣」為題，希望透過小朋友最熟悉的小遊戲，如跳飛機、一二三紅綠燈、畫鬼腳（Wall Art）、狐狸先生幾多點、麻鷹捉雞仔、天台學校放紙飛機以及天台遊樂場放西瓜波等，喚起在利園區生活的居民注意，並為天台注入藝術氛圍。

▲ BizHouse的天台以「畫鬼腳」為主題。（有關機構提供）

而首場活動連結區內多間運動健身單位，於本周六（27日）以優惠價提供一日限定體驗班。而未來將有更多不同類型的運動健身體驗班、身心靈淨化冥想、文化藝術和社區攝影等活動，讓區內的持份者都能參與其中，加強社區的連繫和互動。

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gLeeful Rooftop 身心健康體驗日

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其他 gLEEful rooftop 活動︰詳情【按此】

【瑜伽新手必試 Yoga Refine】

瑜伽放鬆伸展，特別針對肌肉緊張的伸展，以放鬆身體容易疲累緊張的各部份肌肉進行伸展。適合所有級別練習者，包括全新的瑜伽練習者和初學者。

時間：12:15pm-13:15pm

費用：每位$150/節

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【Anurati 靜觀初體驗】

透過瑜伽伸展和靜觀，放緩緊張急促的生活，慢慢的呼吸練習，讓呼吸當成清潔工具，清一清頭腦和肌肉。亦提供空中瑜伽班，以吊床來作大、小肌肉的訓練，鍛鍊身體能量，加強自信心。

時間：3:30pm-4:00pm （瑜伽伸展和靜觀班）

4:15pm-5:00pm（空中瑜伽班）

費用：每位$300/節

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【Gik Muay Thai Gym 健康修身必試泰拳】

泰拳使用雙拳、雙肘、雙膝，雙腳來進行攻擊。訓練身體協調，體驗實戰對練加強身體反應。

時間：3:00pm-3:40pm、3:45pm-4:25pm、4:30pm-5:10pm、5:15pm-5:55pm

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責任編輯︰林綺玲