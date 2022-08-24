【司法覆核】擬加入Uber申租牌被拒　兩車主提覆核押後判決 

▲ 高等法院。資料圖片

兩名Tesla車主欲加入Uber提供豪華出租汽車服務，向運輸署申請出租汽車牌照被拒，上訴亦遭交通審裁處駁回。兩名車主早前入稟提出司法覆核，聆訊今（24日）於高等法院進行。申請一方指，質疑署方錯誤運用及詮釋條例，並以是否具「合理理由需要」作決定，而非出租汽車服務的類型。審裁處一方則指，條例須用作區分公共交通及私家汽車用途。法官押後頒下書面判決。

申請人陳海濤（44歲）及言偉豪（34歲）（皆為譯音）；答辯人交通審裁處；運輸署署長被列為有利害關係人士。

申請人早前於入稟狀指，申請人於2018年根據《道路交通（公共服務車輛）條例》（下稱《條例》），擬以持有的Tesla電動車加入Uber成為司機，遂向署方申請出租汽車牌照。署方於同年拒絕申請，交通審裁處亦於2021年8月駁回兩人的上訴，審裁處指申請人未能符合《條例》14(3)(b)條所指，申請人欲提供的出租汽車服務的類型，是有「合理理由需要」的要求，申請人遂提出司法覆核，質疑署方與審裁處對《條例》詮釋屬錯誤。

申請人一方陳詞時指，申請人根據《條例》14(1)中5項類型服務中，申請其中1項提供私家出租汽車服務，署方卻以14(3)(b)指申請人欲提供的出租汽車服務類型，未能符合「合理理由需要」之要求。

申請一方指出，署方考慮出租汽車服務，而非考慮出租汽車服務類型是否符合「合理理由需要」，而根據不同渠道，網絡預約汽車服務需求龐大，故是次申請是符合條例中「合理理由需要」之要求。申請一方又指，署方要求申請人提供特定服務類別才獲發牌，亦造成「先有雞或雞蛋」之情況。

答辯一方則指，《條例》立法原意是為區別公共交通及私家車服務，否則將影響公共交通巿場。法官聽罷雙方陳詞後，押後頒布書面判決。

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記者：林育慧