【生物科技】啟明創投主管合夥人梁頴宇看好生物科技　之後20年屬於生物醫藥

▲ 啟明創投主管合夥人梁頴宇。（曾耀輝攝）

「之後20年係屬於生物醫藥。」曾入選2019福布斯全球最佳創投人榜的啟明創投主管合夥人梁頴宇，投資成績斐然，但若問及她的成功秘訣，才知道早在20年前，她便已將目光放在生物科技市場。

「我成日都同朋友講，我哋做嘅係好嘢，真係研發到新藥，惠及全世界幾千萬人。」當不少投資者紛紛投入互聯網或金融市場時，梁頴宇與志同道合的投資者們都認為，中國醫藥是一個非常有潛力的市場。

梁頴宇解釋，在美國研發新藥需要約40億美元（約312億港元），而在中國只需4,000萬美元（約3.12億港元），可謂「相差百倍」。梁頴宇表示︰「如果要新藥真係可以讓病人負擔，中國係唯一嘅solution 。」

生物科技發展日新月異，經歷20年發展，中國已成為世界第二大市場，而香港作為中外商業合作中心，又如何在世界佔一席位？

梁頴宇認為，香港有完善的醫療體系、亦有世界一流大學，絕對有能力產出科研成果。不過她指出，香港實際上缺乏一個「靶點」，將科研成果具象化進入臨床，故她在半年前已計劃在港成立一間GLP（Good Laboratory Practice） 實驗室，幫助學者的研究成果從實驗室走進藥物市場，預料未來數個月便可開張。

作為香港創新、科技及再工業化委員會一員，梁頴宇希望可將自己從中、美學到的政策精髓帶來香港，幫助有潛力的公司成為行業龍頭，帶領香港其他公司向前邁進。

梁頴宇又指，在港使用新藥往往比其他國家遲約3至4年，以致近年不少港人若想使用新藥，都只能前往內地，她直言這是一個「落後位」。

她解釋，如在港註冊新藥，申請人須向管理局提供由兩個或以上認可國家藥物規管機關發出的新藥註冊證明文件和自由銷售證明書，而認可國家名單中並不包含中國。因現時中國是世界第二大市場，故藥廠一般都會先在中國進行試驗，梁頴宇認為，如名單加入中國，香港便可加快取得新藥。

政府本年度財政預算案已預留100億元推動生命健康科技發展，而梁頴宇亦對行業前景充滿信心︰「其實呢行好賺錢。」更指美國相關學科的畢業生，其年薪可達一年10萬美元，但她卻無奈表示，香港似乎缺乏相關人才。

她舉例指，旗下投資企業之一英科智能（Insilico Medicine），前年從矽谷搬遷至香港，盼招聘約200個有經驗專才，但1年後僅聘得5人，故公司只能於內地招聘。

梁頴宇指香港的大學並沒有開設相關學科，而公司是需要「有質量的人」來訓練年輕人，她反問︰「根本香港都無咁嘅人，又何來訓練到年輕人？」

她鼓勵有志入行的港生，可選修生物、化學等任何與醫藥相關的科目，亦期望港府可放寬科技人才來港限額，就如同20年前國外藥廠到中國開設公司，訓練數以萬計年輕人，而這些年輕人成長後亦能自主創業。

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記者：黃穎津