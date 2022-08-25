【生物科技】梁頴宇不忍長輩受癌折磨投身生物科技　冀有生之年人類「長命百二歲」

▲ 梁頴宇期望：「喺我有生之年，希望可以將全人類嘅平均壽命增至120歲。」（曾耀輝攝）

啟明創投主管合夥人梁頴宇現時管理基金超過43億美元、投資近500間公司，而當中90多間更是中國生物科技行業翹楚。但投資上的成功，從不是梁頴宇的唯一追求︰「喺我有生之年，希望可以將全人類嘅平均壽命增至120歲。」

梁頴宇一直篤信，生物科技是回饋社會最好的方法之一︰「我哋投嘅公司，基本上都係以前無人研發嘅藥，去治療一啲以前治療唔到嘅病人。」

梁頴宇這份渴求改變的熱誠，在一定程度上亦是源於20年前，順德一個遠房叔叔飽受癌症折磨的經歷。眼見叔叔纏綿病榻，她卻發現，在中國竟找不到一個好的治療方案︰「當時我決定去中國開公司，專係做癌症治療。」

在2003年，美國癌症的5年存活率是66%，而中國當年的5年存活率卻僅24%。「我希望至少喺我哋的癌症醫院，可以達到美國的痊癒率。」故梁頴宇當年在上海籌備成立「上海泰和城腫瘤醫院」，2012年正式落成，並在其後轉售予美國MD安德森癌症中心，以引進最好的癌症治療方法。

現時中國的5年存活率已提升至約40%。她稱︰「雖然仲有好多空間改進，但已經係一個好大進步。」

除癌症治療外，梁頴宇亦致力於投資新藥及新技術，而這亦為她帶來莫大的滿足感。「例如肌肉萎縮症，原本真係坐唔直的小朋友，食咗我哋隻藥2、3個月後，佢哋可以自己食嘢、跑步、游水。」又例如另一間公司所研發的一個早期肝癌診斷技術，可診斷第0至1期的早期肝癌，讓患者可及早治療，大幅提升存活率。「呢項技術，每年可以救到幾十萬人。」

梁頴宇續指︰「希望最終可以將人類的平均壽命，由現時的80幾歲，提升到120歲。」

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記者：黃穎津