【JUPAS】聯招覆核結果今揭盅　28人失而復得獲8大或都大取錄

▲ 28名文憑試考生原先未獲任何聯招課程取錄，覆核後成功獲8大或公大學士學位課程取錄。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）成績覆核結果上周揭盅，大學聯招（JUPAS）今日（24日）公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果，373名申請人之中，有28人原先未獲任何聯招課程取錄，文憑試成績「升級」後，成功獲8大或都會大學學士學位課程取錄。

聯招正式遴選結果已於本月10日公布，373宗聯招覆核申請個案之中，202人取錄結果有變，其餘171人結果不變。首輪聯招派位未獲派任何學位的85名申請人之中，當中44人「失而復得」，獲得取錄資格，28人獲8大或都大學士學位課程取錄、1人獲「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）學士學位課程取錄、15人獲高級文憑課程取錄，餘下41人仍落空聯招取錄資格。

其餘288名申請人本身已獲派首輪正式遴選取錄資格，當中242人原已獲派8大或都大學士學位，有134人成功獲派較高次序的課程學士學位課程取錄；2人改為獲SSSDP學士學位課程取錄；43名原先獲派SSSDP學士學位的申請人，8人改獲8大或都大取錄；3名原先獲派高級文憑課程的考生，取錄資格維持不變。

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記者：馮琪雅