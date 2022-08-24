【施政報告】經民聯陸瀚民倡參考新加坡　研套現強積金助青年支付首期

▲ 經民聯立法會議員陸瀚民建議，政府研究推出「強積金首次置業計劃」。（陸瀚民Facebook相片）

特首李家超即將於10月發表其任內首份《施政報告》，經民聯立法會議員陸瀚民建議，本港可參考新加坡，研究推出「強積金首次置業計劃」，容許青年人將其強積金套現，以支付首期。

陸瀚民今日下午透過視像， 參與由李家超主持的《施政報告》諮詢會，討論提升青年向上流動。他在會上表示， 已與50多名年青人召開多場聚焦小組會議，認為置業不只是居住空間的需要，而是要確保退休後有一份保障，對他們以言，置業最大的門檻，是有足夠首期。

他指出，一個加入職場8至10年的青年，MPF結餘大約有15萬元，如可讓青年人將強積金資金套現，兩口子便可獲得大約30萬元的資金，對支持他們的首期有顯著幫助 。

另外，陸瀚民又表示，不少青年人表示對藝術和創科工作甚有興趣，惟在學時期都未能深入接觸創科或者文創，而本港大部份學校都屬於文法學校，就算有「STEAM」，也屬課外活動，未必可以貫徹創科或文創發展。他建議 ，研究將一些學校轉型為創科學校或文創藝術學校，以做好人才培育。

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責任編輯：陳葆琳