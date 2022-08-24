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【內地開學】教育局首兩日收504名港生申請北上開學　首批逾90人獲批數日內起行

社會 20:19 2022/08/24

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教育局昨日公布多項協助港生入境內地，以入讀高等院校的便利措施。（資料圖片）

9月開學在即，教育局昨日公布協助本港學生入境內地以入讀高等院校的便利措施，包括廣東省當局已將香港學生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，增加港生獲得前往深圳或珠海名額的機會，並協調增加航班及讓學生優先訂票等，安排公布2日內，當局已收到逾504宗申請。

教育局局長蔡若蓮今日（24日）表示，教育局收到電子表格後，已即日發送到內地有關當局，以作身分核實及便利安排。她指出，經教育局及內地部門積極跟進後，已取得初步成果，並陸續向首批逾90名同學發送電郵，通知其核實結果及後續安排，最早可於數日內起行。至於其他申請者，我們正與內地核實及跟進。

教育局今日（24日）回覆表示，截至今日下午5時，合共收到504宗申請，當中以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散。同學主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共有434人。另外，教育局合共收到287宗查詢。

教育局副秘書長李忠善今早接受電台訪問時曾指，昨日單日收到101宗申請，截至今早7時合共收到391名學生登記。

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記者：馮琪雅

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