【私院支援】盧寵茂：個別私院接收公院病人數目少　促加快回應醫管局轉介請求

▲ 盧寵茂：個別私院接收公院病人數目少，促加快回應醫管局轉介請求

本港疫情升溫，全數13間私家醫院均響應呼籲，在首階段騰出364張病床接收公院病人，並視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張，惟近日整體私家醫院病床使用量未如預期，部分醫院如香港港安醫院（司徒拔道）、明德國際醫院及寶血醫院所提供的病床，於昨日時佔用率僅為0%至5%。醫務衞生局局長盧寵茂形容情況未如理想，呼籲各界更積極配合醫管局的轉介安排。

醫務衞生局預計個案數字短期內或會繼續高企，而住院人數亦會隨之上升，醫管局需進一步調整非緊急服務的服務量，可能影響近半服務，務求集中有限資源，更有效應對疫情發展。

全數13間私家醫院響應呼籲，自上月底起逐步接收病人繼續接受治療，在首階段騰出364張病床，並會視乎實際需要陸續將病床數目增至約1 000張；惟近日整體私家醫院病床使用量未如預期，如香港港安醫院（司徒拔道）、明德國際醫院及寶血醫院所提供的病床，於昨日時佔用率僅為0%至5%。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，個別私家醫院接收的病人數目較少，病床使用情況未如理想，對情況表示關注，他理解私家醫院的病床使用量受多種因素影響，包括一些公立醫院病人和家屬可能擔心收費安排等原因而拒絕轉院。此外，縱使私家醫院已加快回應醫管局轉介個案的請求，部分在行政上未能完全配合轉送安排，如在周末及假日不能接收病人，也令整體病床使用量大受影響。

盧寵茂促請私家醫院因應最新疫情發展，盡最大努力接收更多類型的病人、加快接收病人的流程效率，以及加強在週末及假日的收症安排，再次呼籲公立醫院病人和家屬積極配合，讓醫管局可騰出空間集中應對疫情。

鑑於全港私家醫院病床逾5,100張，善用私家醫院病床接收醫管局病人，對維持公營醫療服務已成關鍵，攸關市民生命安全，實在刻不容緩。

盧寵茂特別感謝香港中文大學醫院使用隔離病房，為目前唯一為醫管局轉介新冠病人提供治療的私家醫院，並正計劃調撥更多病床，而聖德肋撒醫院和播道醫院亦積極響應接收病人。



醫管局重申，公立醫院在轉送病人往私家醫院前，必定會進行專業評估，確保病人情況合適才作出安排。病人在私家醫院住院期間只需繳交相等於醫管局服務的收費，而合資格獲得費用減免的病人於計劃下仍會獲得與使用醫管局服務相同的費用減免。

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記者：鄧凱文



