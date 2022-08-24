【強制檢測】23幢住宅納強檢　將軍澳豪庭、海怡半島御林居上榜

▲ 23幢住宅納強檢 將軍澳豪庭、海怡半島御林居上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於23指定期間曾身處個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有18個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

大角咀柏景灣 7 座

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鴨脷洲海怡半島御林居

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記者：鄧凱文