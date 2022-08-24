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【強制檢測】23幢住宅納強檢　將軍澳豪庭、海怡半島御林居上榜

社會 21:40 2022/08/24

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23幢住宅納強檢　將軍澳豪庭、海怡半島御林居上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於23指定期間曾身處個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有18個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 大角咀柏景灣 7 座
  • 柴灣小西灣邨瑞樂樓
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
  • 屯門湖景邨湖翠樓
  • 將軍澳將軍澳中心將軍澳 豪庭
  • 油塘高翔苑高麒閣
  • 鴨脷洲海怡半島御林居
  • 大圍美田邨美滿樓
  • 石硤尾白田邨昌田樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞財樓
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 牛頭角彩德邨彩信樓
  • 慈雲山蒲田里 2 號慈祥大 廈
  • 屯門大興花園 1 期 2 座
  • 薄扶林寶翠園 8 座
  • 西灣河欣景花園 1 座
  • 鰂魚涌英皇道 898 號華信 花園
  • 黃大仙翠竹花園 12 座
  • 天水圍俊宏軒 11 座
  • 天水圍俊宏軒 10 座
  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
  • 天水圍天恩邨恩盈樓

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記者：鄧凱文

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