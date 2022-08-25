【飲食優惠】魚尚推出多款和風新口味飯糰　買3個飯糰即送$86優惠禮券

▲ 魚尚推出多款和風滋味飯糰及連串優惠。（餐廳提供）

主打Grab'n'Go日式輕食，由飯糰、壽司、卷物，以至日式便當等都一應俱全的魚尚，踏入開學季節，代言人「大粒米太郎」會以全新鬼馬形象亮相，陪伴大家迎接新學年。店家更特別以全新食材配方推出新口味和風滋味飯糰，包括以IMPOSSIBLE植物豬肉製作的植物肉環保之選金平牛蒡植物豬肉飯糰，以及香濃醬油鰹魚鬆飯糰，即日起更推出連串限定優惠及限量版禮品，讓顧客可帶期間限定的驚喜上學。

店家選用煙韌富彈性的特級日本宮城米，以及產量極稀有的「紫菜中的黃金」特等頭水紫菜製作飯糰，散發著濃濃紫菜香，格外香脆爽口。由即日起以低至$9的驚喜優惠價推出兩款全新口味飯糰，首推有以IMPOSSIBLE植物豬肉製作的金平牛蒡植物豬肉飯糰（$12），不含膽固醇、動物激素或抗生素，並加入爽脆鮮甜的金平牛蒡及甘筍絲，再以香甜醬油、麻油、味醂炒香，高纖有益。

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另一款醬油鰹魚鬆飯糰（$9）特選靜岡縣及鹿兒島漁港新鮮捕獲的鰹魚，並運送到千葉縣曬乾，再經過多重繁複步驟製成。鰹魚鬆配搭米香撲鼻的宮城米，再加入香甜濃郁的日本製醬油及沙律醬，一試難忘。其餘驚喜價飯糰還有清新開胃的大蝦蛋沙律飯糰（$15）、載譽回歸的紅鱈蟹沙律飯糰（$15）等。

魚尚更為開學季節做好準備，由即日起推出連串推廣優惠，包括︰

優惠一：即日起至9月7日，顧客凡購買3個或以上飯糰（以單一收據計算），即可獲贈價值$86優惠券禮券一套。

優惠二︰即日起至9月14日，顧客凡購買飯糰及淨消費滿$100或以上（以單一收據計算），可加$8換購精美實用的大粒米太郎便攜水樽一個（價值$138）及$86優惠券禮券一套。

由即日起魚尚飯糰亦會換上新包裝，以超愛米飯見稱的代言人「大粒米太郎」會以全新形象亮相，同時會化身成限量版禮品陪伴大家迎接新學年。

記者︰黃依情