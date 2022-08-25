【打風消息】中小學下午校及夜校今將恢復上課　指定診所及普通科門診診所2小時內陸續恢復服務【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

熱帶氣旋馬鞍今日（25日）大致移向廣東西部沿岸，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有非常大浪及有湧浪，並會帶來風暴潮。

【09:52】

入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現已取消，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心將於兩小時內恢復服務。

【09:40】

政府今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已取消，新冠病毒疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心及公立醫院新冠疫苗接種站的接種服務將延至下午12時30分開始。



因社區疫苗接種中心延遲開放而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第一或第二劑疫苗，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。至於已預約今日接種中心開放後餘下開放時段的人士，請按照原來預約時間到接種中心接受疫苗接種。



原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，相關醫療機構將通知受影響市民新的接種安排。

【09:33】

衞生署今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經取消，署方轄下供送交2019冠狀病毒病病毒測試樣本的九間胸肺科、皮膚科及社會衞生科診所收集點將會在兩個小時內恢復正常服務 。

【09:30】

現時已改掛三號熱帶氣旋警告信號，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。而在天氣和情況許可下，各中心會在八號熱帶氣旋警告信號取消後的兩個小時內，恢復提供服務予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【09:25】

幼稚園、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、中小學的上午及全日制學校今日繼續停課。中小學的下午校及夜校今日將恢復上課。

【07:17】

醫院管理局（醫管局）宣布，所有2019冠狀病毒病確診個案指定診所（指定診所）及視像診症服務、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停。另外，選定普通科門診診所的2019冠狀病毒病測試樣本收集包派發及樣本收集服務亦會暫停。有關服務會於信號取消後的兩小時內陸續恢復。



經電話或手機應用程式預約診症而受熱帶氣旋影響的指定診所（包括視像診症服務）及普通科門診病人，可於八號熱帶氣旋警告信號取消約一小時後，透過電話或手機應用程式另約診症時間。在普通科門診已預約覆診日期的長期病患者或專科服務病人，請依照預約便條上的指示處理。

【07:00】

衞生署今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，署方轄下供送交2019冠狀病毒病病毒測試樣本的九間指定胸肺科、皮膚科及社會衞生科診所收集點將暫停開放。

【06:50】

入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。特區護照流動申請服務站今日全日暫停服務。

【05:30】

「社會福利署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。」

【05:10】

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校（包括幼稚園、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、小學及中學）今日停課。



如果香港天文台於上午10時30分前改發三號熱帶氣旋警告信號，中小學下午校及夜校今日將恢復上課。如果香港天文台於上午10時30分前改發一號或取消所有熱帶氣旋警告信號，所有下午校及夜校今日將恢復上課。

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責任編輯：余思嵐