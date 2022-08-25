【打風消息】醫管局指定診所及普通科門診診所暫停開放　公共服務一文看清

▲ （林宇翔攝）

熱帶氣旋馬鞍今日大致移向廣東西部沿岸，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有非常大浪及有湧浪，並會帶來風暴潮。

【07:17】

醫院管理局（醫管局）宣布，所有2019冠狀病毒病確診個案指定診所（指定診所）及視像診症服務、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停。另外，選定普通科門診診所的2019冠狀病毒病測試樣本收集包派發及樣本收集服務亦會暫停。有關服務會於信號取消後的兩小時內陸續恢復。



經電話或手機應用程式預約診症而受熱帶氣旋影響的指定診所（包括視像診症服務）及普通科門診病人，可於八號熱帶氣旋警告信號取消約一小時後，透過電話或手機應用程式另約診症時間。在普通科門診已預約覆診日期的長期病患者或專科服務病人，請依照預約便條上的指示處理。

【07:00】

衞生署今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，署方轄下供送交2019冠狀病毒病病毒測試樣本的九間指定胸肺科、皮膚科及社會衞生科診所收集點將暫停開放。

【06:50】

入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。特區護照流動申請服務站今日全日暫停服務。

【05:30】

「社會福利署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。」

【05:10】

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校（包括幼稚園、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、小學及中學）今日停課。



如果香港天文台於上午10時30分前改發三號熱帶氣旋警告信號，中小學下午校及夜校今日將恢復上課。如果香港天文台於上午10時30分前改發一號或取消所有熱帶氣旋警告信號，所有下午校及夜校今日將恢復上課。

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責任編輯：余思嵐