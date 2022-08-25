【纜車重開】山頂纜車加闊車窗飽覽維港周六重開　來回票加價7成

▲ 山頂纜車周六重開。（陳永康攝）

停運逾1年、完成翻新的山頂纜車周六起重開。第6代纜車將投入服務，載客量加至210人，並新增下山前向座位和透明天窗，車廂兩側玻璃車窗同樣加闊，可飽覽維港景色，但維持不設冷氣。

而纜車成人來回票價加至88元，增幅近7成，主要是翻新工程超支約1.2億元及營運成本上漲所致，而初期會推優惠吸本地客，料重開頭幾天均可吸引約1.1萬乘客。

經過擴建後的中環纜車總站，室內候車區可容納多達1,300人，同時也新設5大體驗區，包括中環總站入口原有流水瀑布的位置，改為10米高的「無限之眼」雕塑；站內也展出第二代纜車的動力系統、第一代纜車模型及纜車售票員的服飾等，遊客等車期間可觀賞及「打卡」。

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新車載客達210人 增透明天窗

至於第6代山頂纜車車身沿用綠色，載客量由以往120人大增至210人。最大特色是設有22個下山前向座位，改善以往坐「倒頭車」易暈車浪的問題。車內設有透明天窗，而車窗寬度亦增加3成，乘客可飽覽維港景色及天際綫。纜車地板採用波浪地板，並增設輪椅及嬰兒車車位，提高安全性及舒適度。

不過纜車繼續沒有冷氣，夏天乘搭會頗為炎熱。山頂纜車有限公司總經理曾瑛美解釋，除電力供應問題外，纜車系統本身也無法負荷冷氣的重量，但已提升纜車的鮮風系統，希望乘客可感受山頂的涼風及周邊鳥語花香的感覺。

成本上漲+工程超支 需加價

值得留意，纜車票價大幅加價近7成，成人來回票價由52元加至88元，單程車費亦由37元加至62元，未來兩個月會有港人優惠，成人來回票價66元，單程47元。曾瑛美稱，上調票價除因經營成本上漲，希望保持營運的可持續性外，翻新工程超支也是主因，疫情令纜車系統及裝修物資等供應延誤且價格上升，導致翻新最終耗資近8億元，較原定的6.8億元，超支約1.2億元。不過她認為遊客體驗新纜車服務後會覺得值回票價。

被問到能否確保未來5年不加價，曾瑛美僅稱視乎整體經濟環境和旅遊業復甦情況再決定，但會適時推出不同優惠吸引本地客。她提到第5代纜車最後服役日共有1.1萬人乘搭，有信心重開首幾天也可吸引相若數量的乘客。

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記者：黃小冰