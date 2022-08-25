【交通消息】港鐵正逐步加強列車班次 各巴士公司服務9時半起陸續恢復【不斷更新】
本港風力將逐漸減弱，天文台在今日（25日）上午9時20分改發三號強風信號。TOPICK緊貼風暴消息，不斷更新交通資訊。
【09:20】
港鐵正逐步加強港鐵列車和輕鐵的班次，亦已恢復港鐵巴士服務。各綫逐步加強班次安排如下：
港島綫：2分鐘一班車
荃灣綫：2分鐘一班車
觀塘綫：2分鐘一班車
南港島綫：3 分鐘一班車
將軍澳綫
- 北角站 - 寶琳站：2.5-4分鐘一班車
- 北角站 - 康城站：6.5分鐘一班車
東涌綫：
- 香港至東涌6-8 分鐘一班車
- 香港至青衣3-4分鐘一班車
迪士尼綫：12 分鐘一班車
機場快綫：15 分鐘一班
東鐵綫：上水至金鐘 3 分鐘一班車
屯馬綫：10 分鐘一班
輕鐵：5-22分鐘一班車
港鐵巴士：5-15分鐘一班車
【09:00】
除新巴9、14號線暫停服務外，城巴新巴所有日間路線將於上午9時30分起陸續恢復服務。
【08:55】
九巴及龍運將於9時30分起陸續恢復服務，而路線P960及P968將會暫停服務。
【05:00】
港鐵服務安排如下：
港島綫：10 分鐘一班
荃灣綫：10 分鐘一班
觀塘綫：10 分鐘一班
南港島綫：10 分鐘一班
將軍澳綫
- 北角站 - 寶琳站：10 分鐘一班
- 調景嶺站 - 康城站：15 分鐘一班
東涌綫：10 分鐘一班
迪士尼綫：20 分鐘一班
機場快綫：15 分鐘一班
東鐵綫：10 分鐘一班
屯馬綫：10 分鐘一班
輕鐵：15至23 分鐘一班
港鐵巴士：服務暫停
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記者：TOPick 港聞組