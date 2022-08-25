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【交通消息】港鐵正逐步加強列車班次　各巴士公司服務9時半起陸續恢復【不斷更新】

社會 09:32 2022/08/25

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八號風球除下市民返工情況（香港站）。（林宇翔攝）

本港風力將逐漸減弱，天文台在今日（25日）上午9時20分改發三號強風信號。TOPICK緊貼風暴消息，不斷更新交通資訊。

【09:20】

港鐵正逐步加強港鐵列車和輕鐵的班次，亦已恢復港鐵巴士服務。各綫逐步加強班次安排如下：

港島綫：2分鐘一班車

荃灣綫：2分鐘一班車

觀塘綫：2分鐘一班車

南港島綫：3 分鐘一班車

將軍澳綫

  • 北角站 - 寶琳站：2.5-4分鐘一班車
  • 北角站 - 康城站：6.5分鐘一班車

東涌綫：

  • 香港至東涌6-8 分鐘一班車
  • 香港至青衣3-4分鐘一班車

迪士尼綫：12 分鐘一班車

機場快綫：15 分鐘一班

東鐵綫：上水至金鐘 3 分鐘一班車

屯馬綫：10 分鐘一班

輕鐵：5-22分鐘一班車

港鐵巴士：5-15分鐘一班車

【09:00】

除新巴9、14號線暫停服務外，城巴新巴所有日間路線將於上午9時30分起陸續恢復服務。

【08:55】

九巴及龍運將於9時30分起陸續恢復服務，而路線P960及P968將會暫停服務。

【05:00】

港鐵服務安排如下：

港島綫：10 分鐘一班

荃灣綫：10 分鐘一班

觀塘綫：10 分鐘一班

南港島綫：10 分鐘一班

將軍澳綫

  • 北角站 - 寶琳站：10 分鐘一班
  • 調景嶺站 - 康城站：15 分鐘一班

東涌綫：10 分鐘一班

迪士尼綫：20 分鐘一班

機場快綫：15 分鐘一班

東鐵綫：10 分鐘一班

屯馬綫：10 分鐘一班

輕鐵：15至23 分鐘一班

港鐵巴士：服務暫停

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記者：TOPick 港聞組

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