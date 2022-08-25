【交通消息】港鐵正逐步加強列車班次　港外線渡輪服務將陸續復航【不斷更新】

▲ 八號風球除下市民返工情況（香港站）。（林宇翔攝）

本港風力將逐漸減弱，天文台在今日（25日）上午9時20分改發三號強風信號。TOPICK緊貼風暴消息，不斷更新交通資訊。

【13:30】

港珠澳大橋穿梭巴士下午2時起恢復正常營運。

【10:30】

港九小輪表示，港外線渡輪服務將陸續復航，其中來往中環至坪洲航線將於10時45分復航；中環至南丫島榕樹灣航線，上午10時分45由榕樹灣開出，往南丫島航班則於上午11時由中環碼頭開出。

【09:15】

港鐵正逐步加強港鐵列車和輕鐵的班次，亦已恢復港鐵巴士服務。各綫逐步加強班次安排如下：

港島綫：2分鐘一班車

荃灣綫：2分鐘一班車

觀塘綫：2分鐘一班車

南港島綫：3 分鐘一班車

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站：2.5-4分鐘一班車

北角站 - 康城站：6.5分鐘一班車

東涌綫：

香港至東涌6-8 分鐘一班車

香港至青衣3-4分鐘一班車

迪士尼綫：12 分鐘一班車

機場快綫：15 分鐘一班

東鐵綫：上水至金鐘 3 分鐘一班車

屯馬綫：10 分鐘一班

輕鐵：5-22分鐘一班車

港鐵巴士：5-15分鐘一班車

【09:00】

除新巴9、14號線暫停服務外，城巴新巴所有日間路線將於上午9時30分起陸續恢復服務。

【08:55】

九巴及龍運將於9時30分起陸續恢復服務，而路線P960及P968將會暫停服務。

【05:00】

港鐵服務安排如下：

港島綫：10 分鐘一班

荃灣綫：10 分鐘一班

觀塘綫：10 分鐘一班

南港島綫：10 分鐘一班

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站：10 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站：15 分鐘一班

東涌綫：10 分鐘一班

迪士尼綫：20 分鐘一班

機場快綫：15 分鐘一班

東鐵綫：10 分鐘一班

屯馬綫：10 分鐘一班

輕鐵：15至23 分鐘一班

港鐵巴士：服務暫停

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組