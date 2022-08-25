【打風消息】海洋公園下午開放提供有限度服務　故宮博物館及M+下午重開

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熱帶氣旋馬鞍今日（25日）大致移向廣東西部沿岸，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有非常大浪及有湧浪，並會帶來風暴潮。

【11:11】

香港故宮文化博物館及 M+ 將於下午12時30分重開。

已購買香港故宮門票於上午時段入場的訪客，未經使用的門票有效期，將由受天氣影響當天起計延長180日，持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。

至於M+方面，受影響的訪客，可於下午入場參觀，或重新預約參觀。

【11:00】

海洋公園表示，今天開放時間為下午2時至6時；水上樂園今天開放時間為下午2時至8時。

由於天氣欠佳，園內部分設施可能暫停或提供有限度之服務。

園方表示，為保障訪客安全，海洋公園大樹灣碼頭現已關閉，並將於稍後重新開放。

【08:30】

海洋公園今早暫停開放，若8號信號於下午1時仍然生效，海洋公園將全日停開。

迪士尼樂園暫停開放，迪欣湖活動中心將關閉直至另行通知。

濕地公園亦暫停開放，並會在8號信號除下後2個小時重開。

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責任編輯：余思嵐