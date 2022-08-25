【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險

▲ 越南即食麵被驗出一級致癌物。

台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）周二（23日）公布，一批從越南進口的「OMACHI速食酸蝦味麵」被驗出未核准農藥「環氧乙烷」，共涉及1,440公斤產品被退運銷毀。

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食藥署23日公布，共有19款食品遭退運或銷毀。其中「仟渝有限公司」從越南進口的「OMACHI速食酸蝦味麵（SOUR SHRIMP FLAVOR INSTANT NOODLE）」，調味粉包中驗出含殘留未核准農藥「環氧乙烷」0.195mg/kg。

▲ 「OMACHI速食酸蝦味麵」被驗出未核准農藥「環氧乙烷」。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，由於越南進口的即食麵目前累計已有3批違規，接下來將加強抽驗從越南進口的同類產品，提高抽驗比率為20%到50%。

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

陳慶裕曾指出，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

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責任編輯：羅嘉欣