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【控制狂媽媽】港女離家搬出去住　驚揭母新居裝針孔鏡頭監視

育兒經 10:37 2022/08/25

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有港女離家搬出去住，意外發現媽媽在她新居裝上針孔鏡頭。

父母關心子女很平常，但過分關心甚至意圖控制，就會造成子女的壓力，影響雙方關係。近日一名港女於網上討論區指出，自己離家搬出去住，意外發現媽媽在她新居裝上針孔鏡頭，有感被媽媽監視著生活，嘆失去私隱。

該名港女日前於「香港討論區」，以「阿媽竟然喺我屋企裝針孔攝錄機監視我！」為題發帖文表示，她搬出去自住已有一段時間，媽媽亦曾到訪她的新居所。直至最近她與媽媽出街食飯，用媽媽的手機時有驚人發現︰

見到佢手機入面有一個CCTV嘅app，我就好奇㩒咗入去睇，點知一睇，個畫面勁熟悉，就係我屋企，仲要唔係相，係我屋企嘅實時情況……

最新影片︰

不想因事影響母女關係

港女見到後嚇了一跳，當時選擇不跟媽媽說。她回家後根據CCTV角度，找出針孔攝錄機，懷疑正是媽媽安裝的。她雖感憤怒，但因最近母女關係稍為好轉，不想因事與媽媽起爭執。

或者呢個係阿媽關心我嘅方式，但我覺得自己咩私隱都冇晒。我係唔係要拆穿佢，定我要扮唔知由得佢繼續睇？

她後來補充，針孔鏡頭安裝在客廳，現時已用東西遮蓋，但不知房間有否針孔鏡頭，她暫未找到到。她無奈稱，「我唔想同阿媽鬧交，可能係佢關心我嘅表現。」

網民︰好似俾人睇晒啲私隱

網民對港女媽媽的行為都表示驚訝，認為她應坦白與母傾談事件，留言「太過份了」、「接受唔到」、「好似俾人睇晒啲私隱」、「梗係要拆穿佢，俾佢知道你有幾反感」、「女人天生的控制慾會摧毀一切」。不過，也有網民覺得要冷靜處理，以免傷害母女關係。點擊圖片睇更多網民建議︰

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責任編輯︰王明芳

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