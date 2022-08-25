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【打擊毒品】海關機場旅客行李檢市值290萬可卡因　拘中美洲到港男旅客

社會 09:36 2022/08/25

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海關機場旅客行李檢市值290萬可卡因。

香港海關機場科周三（24日）凌晨時分，透過風險評估，抽查一名由中美洲千里達到港男旅客，在旅客行李中檢獲重3.4公斤懷疑可卡因，市值290萬元。

海關毒品調查科高級調查主任林子權指，今日凌晨時分，海關機場科人員發現一名由中美洲千里達到入境男旅客行李有異常，透過X光機發現行李結構有異常，於是深入調查，在行李夾層內發現一塊重3.4公斤懷疑可卡因，市值約290萬元，於是以販運危險藥物罪名拘捕男子。調查發現被捕旅客經由多個歐洲及東南亞地區迂迴到港，相信藉此逃避執法人員調查。

海關機場旅客行李檢市值290萬可卡因，拘中美洲到港男旅客。

被捕人被控販運危險藥物罪名，將於周四（25日）在西九龍裁判法院提堂。海關重申販運危險藥物罪名屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：黃傑偉

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