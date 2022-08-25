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【落雨返工】鞋子濕透罨到腳臭　5大辦公室乾鞋急救法

休閒消費 09:51 2022/08/25

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五大急救濕鞋法。

䬄風馬鞍今日遠離香港，因風力減弱，打工仔下午要預備返工。在夏天雨季加上經常打風落雨，上班煩惱之一是鞋子全濕，全日罨住既不舒服，既有臭味兼對皮膚不好。

TOPick分享5個極速乾鞋方法，為大家免除煩惱。

方法1：報紙

這是很多人都知道的濕鞋急救法，就是把報紙塞入鞋中，因報紙吸濕力強，可快速為鞋子吸水，一般是把報紙推成一團塞入鞋內，然後再用另一層報紙包著鞋，若報紙濕透便再更換。如不想報紙油墨弄污白鞋，可另用白紙隔著報紙。

方法2：廚房紙

若公司沒有報紙，茶水間的廚房紙或抺手紙也有不俗吸水能力，可以一試。

方法3：乾手機

另外，洗手間的乾手機也可好好利用，用前先把鞋帶解開，將「鞋舌」翻出來，再扭一扭鞋頭水分，之後在乾手機下把鞋吹乾。

竹炭包。

方法4：竹炭包

在不少網購平台都可買到的竹炭包，一樣有效地吸濕及除臭，放在鞋子中，可快速地把鞋弄乾。鞋子保持乾燥，也可防止細菌滋生，將臭味除去。

USB乾鞋器。（官網圖片）

方法5：乾鞋機

若有備以戰，可預早在網上購買小型乾鞋機乾，日本Thanko公司曾推出小型USB乾鞋機，只夾在鞋上，插上 USB，發熱器便會送出熱風，約 3小時便可將鞋吹乾。

淘寶乾鞋器。

另外，有網民也曾分享，在淘寶以不足一百港元，便可買入烘鞋器，可快速烘乾鞋子。有了這寶物，不再擔心雨季！

記者：Eric

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