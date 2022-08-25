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【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會調查報告惹質疑　舞者方方：真係意外？

娛樂 10:45 2022/08/25

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方方回應MIRROR演唱會調查報告。

MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，事件引起廣泛關注。

調查香港體育館嚴重事故工作小組昨天（8月24日）下午開會，小組主席、康文署助理署長李子俊、香港工程師學會代表司徒家成及專家顧問林超雄在會後見傳媒，暫未能確定誰人有責任。

【MIRROR演唱會】涉事鋼索承受力少20%　MakerVille就意外事故作出回應

MIRROR演唱會舞蹈員之一的方芷欣（方方）於IG分享有關調查報告的報導，並HIghlight部分細節。

她寫道：

先唔講前期計算錯誤問題

Day 3有重新安全檢查

咁嚴重嘅損耗唔知？檢查咩？

護繩器唔係護住條威也

又夾住又磨損

安檢又睇唔到？

帶班友嚟巡一圈又收工？

金屬疲勞

真係意外？

【MIRROR演唱會】李子俊：冀下月完成調查　暫未能確定刑責免影響其他部門調查

    點擊圖片放大
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她分享友人的回應：

通常唔想啲人負責任都話係金屬疲勞

（我以前做碼頭，聽到呢個Terms，覺得好煩厭）

有幾多個人嘅疏忽，個金屬至會出現「疲勞」

唔能夠就咁算數

最新影片推介：洪嘉豪＋MC張天賦專訪

此外，方方並指：

連安裝同原件都有問題

加埋舞台效果

吊上吊落又識轉又剩

邊個話ok可以咁樣用？

個mon嘅使用程度又係邊個決定？

開個show

主辦/承建商連機械嘅安全情況都可以唔知

姐係掉我哋幾十個表演者上台每晚同你搵命搏一舖？

罪孽深重

唔係一句我唔知唔關我事就得

正正就係 點解你會唔知？

撰文 : TOPick柴犬出動

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