【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會調查報告惹質疑 舞者方方：真係意外？
娛樂 10:45 2022/08/25
MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，事件引起廣泛關注。
調查香港體育館嚴重事故工作小組昨天（8月24日）下午開會，小組主席、康文署助理署長李子俊、香港工程師學會代表司徒家成及專家顧問林超雄在會後見傳媒，暫未能確定誰人有責任。
【MIRROR演唱會】涉事鋼索承受力少20% MakerVille就意外事故作出回應
MIRROR演唱會舞蹈員之一的方芷欣（方方）於IG分享有關調查報告的報導，並HIghlight部分細節。
她寫道：
先唔講前期計算錯誤問題
Day 3有重新安全檢查
咁嚴重嘅損耗唔知？檢查咩？
護繩器唔係護住條威也
又夾住又磨損
安檢又睇唔到？
帶班友嚟巡一圈又收工？
金屬疲勞
真係意外？
【MIRROR演唱會】李子俊：冀下月完成調查 暫未能確定刑責免影響其他部門調查
▼點擊圖片放大
+8
+7
她分享友人的回應：
通常唔想啲人負責任都話係金屬疲勞
（我以前做碼頭，聽到呢個Terms，覺得好煩厭）
有幾多個人嘅疏忽，個金屬至會出現「疲勞」
唔能夠就咁算數
最新影片推介：洪嘉豪＋MC張天賦專訪
此外，方方並指：
連安裝同原件都有問題
加埋舞台效果
吊上吊落又識轉又剩
邊個話ok可以咁樣用？
個mon嘅使用程度又係邊個決定？
開個show
主辦/承建商連機械嘅安全情況都可以唔知
姐係掉我哋幾十個表演者上台每晚同你搵命搏一舖？
罪孽深重
唔係一句我唔知唔關我事就得
正正就係 點解你會唔知？
撰文 : TOPick柴犬出動