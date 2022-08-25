【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會調查報告惹質疑　舞者方方：真係意外？

▲ 方方回應MIRROR演唱會調查報告。

MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，事件引起廣泛關注。

調查香港體育館嚴重事故工作小組昨天（8月24日）下午開會，小組主席、康文署助理署長李子俊、香港工程師學會代表司徒家成及專家顧問林超雄在會後見傳媒，暫未能確定誰人有責任。

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MIRROR演唱會舞蹈員之一的方芷欣（方方）於IG分享有關調查報告的報導，並HIghlight部分細節。

她寫道：

先唔講前期計算錯誤問題 Day 3有重新安全檢查 咁嚴重嘅損耗唔知？檢查咩？ 護繩器唔係護住條威也 又夾住又磨損 安檢又睇唔到？ 帶班友嚟巡一圈又收工？ 金屬疲勞 真係意外？

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她分享友人的回應：

通常唔想啲人負責任都話係金屬疲勞 （我以前做碼頭，聽到呢個Terms，覺得好煩厭） 有幾多個人嘅疏忽，個金屬至會出現「疲勞」 唔能夠就咁算數

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此外，方方並指：

連安裝同原件都有問題 加埋舞台效果 吊上吊落又識轉又剩 邊個話ok可以咁樣用？ 個mon嘅使用程度又係邊個決定？ 開個show 主辦/承建商連機械嘅安全情況都可以唔知 姐係掉我哋幾十個表演者上台每晚同你搵命搏一舖？ 罪孽深重 唔係一句我唔知唔關我事就得 正正就係 點解你會唔知？