【返工返學】網民湧天文台fb留言訴苦　打工仔：準備動物大遷徙

▲ 勞工處提醒僱主應為僱員提供合理而切實可行的工作安排。（林宇翔攝）

本港風力將逐漸減弱，天文台在今日（25日）上午9時20分改發三號強風信號。在八號戒備信號取消後，僱員一般都要在數小時內返回工作崗位，然而因為惡劣天氣的影響，僱員上班途中可能受到延誤。而天文台改發三號強風信號後，即引來大批「打工仔」訴苦。

有人大嘆天氣不似天文台預期：

橫風橫雨！都唔差得幾個鐘！咁大雨點要啲人點樣返工啊！

琴日收工鬼咁猛太陽又話8號，今日天氣咁差就轉咗3號

也有人認為天文台應給予更清晰的指引：

其實以往都有講預計幾點掛3號，今次真特別，9點前講9—11內掛，9點話即將，突然0920改掛3號，點解唔跟番以前做法，早點講一個實質時間改掛呢？等打工仔多啲準備

亦有人擔心交通尚未完全恢復：

多謝天文台，香港人又要上演我真係好鍾意返工 重點係宜家落樓都未有巴士，巴士九點半先至開車

準備動物大遷徙

也有網民調侃：

邊有紅日或星期六長掛咁盡情丫

其實大家點解唔直接鬧個天？指住個天大嗌吧！點解你要落雨，點解個風咁快走，同我返嚟呀

勞工處提醒僱主應在熱帶氣旋及暴雨警告過後為僱員提供合理而切實可行的工作安排。僱主亦應在熱帶氣旋或暴雨警告取消後考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排（如適用）。這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。

發言人指熱帶氣旋或暴雨警告取消後，僱員如遇到實際困難而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒個別僱員的情況而作出彈性的處理，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。

僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因八號熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號生效期間，或超強颱風後的「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定，可被檢控。

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記者：黃穎津