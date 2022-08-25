【MIRROR演唱會】涉事鋼索承受力少20%　MakerVille就意外事故作出回應

人氣男團MIRROR上月舉行紅館演唱會，惟在7月28日舉行的第4場演出中發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU，情況危殆。

意外發生後，MIRROR全員停工兩個月，至於警方及專家進行搜證調查。

在昨日（8月24日）由康文署牽頭組成的跨部門專責小組在下午會見傳媒，當中專家顧問林超雄表示，經電子顯微鏡放大5000倍，見到斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，經實驗後發現，其可承受力比市面一般同類鋼索少20%。

而且涉事LED屏幕重量超出鋼索所承受力，實際重量較申報的重量「有差距」。另外，裝置上的護繩器原應固定鋼索免走位，但卻壓住鋼索，出現磨損，加速金屬疲勞；

MIRROR演唱會主辦方MakerVille，在政府跨部門專責小組提出調查報告後，於同日晚上發新聞稿回應傳媒，內容如下：

正如今日（8月24日）政府工作小組提及，他們已收到我們轉交的資料，當中包括總承辦商向演唱會場地及向我們提交的數據和資料。 我們在事故發生後，已立刻聘請獨立工程師等專家，配合政府工作小組的調查。 由於調查仍在進行中，我們未能進一步評論。我們會繼續積極配合政府各部門的調查工作。

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