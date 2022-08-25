【金牌製作人】蕭潮順縱橫紅館40載　辦羅文紀念騷盼傳承殿堂級精神

▲ 金牌製作人蕭潮順縱橫紅館近40載，監製過千百場紅館騷，曾跟巨星張國榮、梅艷芳、許冠傑、張學友合作。（陳靜儀攝）

金牌製作人蕭潮順縱橫紅館近40載，監製過千百場紅館騷。每次開騷，他就坐在控制台上指點江山，秘訣要耳聽眼看八方，搞氣氛之餘又要提場，還要臨場拍板「安歌」環節，滿足逾萬觀眾。

他自小跟演唱會結緣，中五便在母校籌辦民歌演唱會，讀大專時「搞騷多過讀書」，畢業後入行至今。10月他會擔任羅文紀念騷總監，盼將本地流行文化傳承新一代。

當蕭潮順作為演唱會舵手，每晚坐在紅館控制台時，即使眼前五光十色，他不像歌迷般叫喊歡呼，只會沉着應戰，關注着歌手的演出走位，還有音響舞台效果等，眼看四周，杜絕「蝦碌」；還要耳聽八方，觀察樂迷現場反應，拍板是否臨時改動表演環節，更是「安歌」環節的決策人之一。

「安歌罰錢當然關監製事。其實監製要判斷，觀眾是否欲罷不能？想觀眾帶着滿足抑或遺憾離場？歌星還有無貨？會否有反效果？好依賴監製執生。」就好似今年歌手張敬軒開紅館騷，動輒唱到午夜過後，他透露當紅館騷演出至11時30分後就叫超時，每15分鐘計超時一次，要向場館罰錢，作為員工超時補水等支出，「但如果觀眾高興嘅，罰幾萬蚊就由佢啦。」

監製還要監控演唱會流程，在開騷前一年就有角色。當主辦單位搶到紅館檔期後，就要組隊埋班，多由歌手物色相熟監製。蕭潮順稱，監製要由零開始，研究演唱會主題、舞台設計，還要跟歌手討論開3面台抑或4面台，「就似林子祥，好有諗法，監製只需要執行。佢要求過舞台有個花園境，入面藏下樂隊，這只能開3面台，唔可以將花園放在4面台。」

觀眾還關注到票價，蕭潮順舉例，如果開4面台，平均票價每張500元，收入約500萬元，扣除至少3成製作支出，餘下就是收入。不過他指投資金額數以百萬元計，主辦單位總會物色贊助商，預先包銷大批門票，盼封蝕本門，結果公開發售就會見到「黑洞座位表」。「演唱會最慘係表面風光，內裏坎坷。搞廿幾三十場，越接近演出，門票卻賣唔哂，價值就等如零。」

蕭潮順製作過無數紅館騷，想當年怎樣入行？他憶述，中學在民生書院讀書，當時紅館、新伊館還未建成，中五擔任學生會主席時，就膽粗粗在校舍舉辦民歌演唱會，演出歌手有陳百強、區瑞強、威利等等，「一轉眼就賣晒飛，當時1千個座位，每張飛80蚊，收得幾貴吓架。」

當時一場騷就籌得3萬多元，足以資助學校興建圖書館。

升讀大專後，繼續跟做騷結緣，兼職做校園節目工作人員。快畢業時，大專導師着他別加入製作公司，要求他先加入「木人巷」，於是獲安排加入TVB，在《勁歌金曲》由節目助理做起，一做13年，放工後再接「秘撈」，副業是演唱會助導，1986年首次參與呂方、張學友雙星演唱會的紅館騷。

入行眨眼近40載，10月他會擔任羅文紀念演唱會總監，已經邀請多名歌手參與演出，他期望能將羅文的工作精神、舞台形象傳承到新一代，令娛樂事業繼續發光發熱。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚