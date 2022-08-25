【羅文紀念騷】10月開Show近半門票只售380元　《幾許風雨》原來源自一場雀局

▲ 蕭潮順（右二）曾兩度參與巨星羅文（右一）的演唱會幕後工作，1996年於「光輝舞台演唱會」出席慶功宴，主辦單位之一是前大名娛樂東主林建名（左一）和前經理梁紹強（左二）。（受訪者提供圖片）

殿堂級巨星羅文離世20周年，在羅文兩名親姐妹和金牌經理人陳淑芬邀請下，蕭潮順將擔任10月羅文紅館紀念騷的演唱會總監。

他透露，演唱會主題是「傳承」，票價親民，破天荒只設兩款680元及380元，第23行以上就是380元座位，佔紅館座位近半。

《羅文20傳承‧全城紀念演唱會》10月15日舉行，只演一場；多位後輩歌手參演，包括羅文徒弟容祖兒，歌手張敬軒、鄭欣宜、王菀之，還有陳潔靈、區瑞強、羅家英等，會翻唱金曲，播放羅文珍貴片段等。演出扣除成本後，收益將捐贈予慈善機構。

蕭潮順在羅文生前，曾兩度參與其演唱會製作。他憶述羅文在舞台上舉手投足，色聲藝俱全，足證巨星風範，「羅文唱得跳得又靚，扮妖、波斯貓咩都得，又可以唱《紅棉》、《卡門》，畫面都入咗香港人腦海」，還有無數金曲傳世，首首經典，「連MIRROR都翻唱《獅子山下》。羅文作品就是歷久常新，就似祖宗神主牌，今日攞出黎，羅文依然喺度。」

談到跟羅文相處點滴，他想起《幾許風雨》的創作靈感，1984年有一晚下班後，往南京街雀會打牌，小美在雀局旁邊戴起耳機，邊觀戰邊填詞，「歌詞就是牌局戰況，『一生之中誰沒痛苦，得失少不免』。之後我哋跟羅記講返，佢聽到之後喺度笑，好開心，反映到歌星和我們好融洽。」

蕭潮順強調，今次紀念騷主題是「傳承」，不為賺錢，希望老中青歌迷也能入場，破天荒將紅館近半座位，約由22、23行以上都劃作票價380元，「希望人人負擔得起。」

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記者：吳卓峰、陳梓蔚