【MIRROR演唱會】蕭潮順促主辦方3方面檢討　盼業界勿止步不前

▲ 蕭潮順盼業界勿因一次意外就止步不前。（陳靜儀攝）

MIRROR演唱會早前發生嚴重事故，事發一刻金牌製作人蕭潮順正在現場，目睹整場事故。事隔近一個月，他建議主辦單位從時間、舞台設計、安全3方面檢討，如預留更多綵排時間。他又希望業界不要因事故而止步不前。

多綵排 4面台易迷失方向

在時間方面，他指出事前綵排很重要，關注團隊有否足夠時間綵排。他舉例指，當年跟郭富城合作紅館騷時，團隊曾在場外進行大量綵排，再到館內綵排4日，才有信心表演；館內綵排時間已是MIRROR的數倍，「汪明荃說得一針見血，根本The show is not ready。」

而在舞台設計方面，原來3面台和4面台對表演者亦有很大影響，蕭潮順解釋，4面台在舞動走位後，表演者很容易迷失方向，易生意外，「每個表演者上台都會想盡全力，當他們欠缺經驗判斷時，就需要幕後人員幫助……MIRROR有12人，主辦單位有否12倍人力照顧他們？」

最後是安全方面，他強調安全要放於首位，「但日後的表演，不可因而縛手縛腳，拒絕創新，否則就會輸給其他市場……我最怕大家認為觀眾不需要效果，其實觀眾是需要的。」

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記者：吳卓峰、陳梓蔚