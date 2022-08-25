【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元

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一名女子充當網上買家提升產品銷售量賺取佣金，失去97000元。

警方接獲一名39歲姓關女子報案，指早前回應網上的招聘廣告，透過充當網上買家於指定網站購買生活用品提升產品銷售量來賺取佣金。



初步調查顯示，受害者按騙徒指示將約97000元存入至對方指定的帳戶以以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報警求助。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐