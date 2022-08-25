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【車Cam直擊】紅磡天降鋁窗險擊中過路男　網民：行慢一步就出事

社會 10:34 2022/08/25

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（車CAM直擊影片截圖）

熱帶氣旋馬鞍今日大致移向廣東西部沿岸，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。網上流傳一段行車紀錄儀的片段，一名男子橫過馬路時，後方突然有鋁窗墮下，轉身赫見跑上行人路。

事發在寶石戲院附近，在昨天（24日）傍晚6時，片段顯示男子行過馬路時，身後一扇鋁窗疑不抵強風吹襲，由高處墮至路中，碎片飛濺滿地，男子轉身看見後連忙拔足跑過對面馬路。

網民紛紛留言。

鋁窗基本上係一個炸彈。因為，大家都不會理會鋁窗的保養。隨時都會跌落街。希望大家都都無事啦

行遲一步 認真是險過剃頭

行慢一步都大獲

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記者：余思嵐

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