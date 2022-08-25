【MIRROR演唱會】粉絲不滿調查結果　列7條問題怒轟康文署、主辦方及工程公司

▲ MIRROR演唱會事故發生已經近一個月。（資料圖片）

MIRROR演唱會事故發生近月，政府及主辦方仍然未就事故追責給出明確答案。昨日（24日）政府調查小組見傳媒，指出斷裂鋼索物料、安裝及裝置設計等五大問題，儘管如此，惟指暫時無法確認是否屬人為失誤。有關注事件的「一群鏡粉」（IG: safe_show_for_mirror_and_all）深夜發聲明，8條問題怒轟康文署、政府調查小組、MakerVille、各涉事工程公司，就事件的細節問題再做質疑。

▲ ▲ 調查小組本月初在本月初在紅館舉行首次會議。（政府新聞處圖片）





「一群鏡粉」認為，政府調查小組披露調查的進展，證明工程公司實在難辭其咎。尤其回顧再起涉事工程公司在事故發生後，紛紛聲稱自己不涉及LED屏幕工程，指回應令人哭笑不得，反問「難道那些屏幕、鋼索、螺絲，全都是自行安裝、自行運作、自我毀滅﹖」

而就調查小組這次的披露，「一群鏡粉」指要追問政府調查小組、MakerVille、各涉事工程公司（包括藝能、ITP、協興隆及相關註冊工程師）4大問題：

1、 既然MakerVille終於願意透過傳媒交代自己在事件後「已立刻聘請獨立工程師等專家」，那麼，涉事工程公司是否也應該交代自己如何配合政府的調查﹖ 2、 報告只提及已下墜的屏幕及其機關結構，但其他懸掛在表演者上空的屏幕呢？到底是否整個懸掛屏幕裝置都有同樣的問題？ 3、 報告發表後，有rorrmi 舞蹈員提及Day 3 曾重新作安全檢查，但卻沒有發現屏幕機關的問題，究竟當天重新檢查了什麼？又由哪個單位負責？為什麼沒發現鋼索的磨損？ 4、 這次調查究竟只就屏幕下墜事件作單一調查，抑或會全面調查所有涉事工程公司（包括藝能、ITP、協興隆及相關註冊工程師）在這次舞台工程上潛在的監督及管理問題？





「一群鏡粉」又指，康文署在8月2日回應中指出：「所請租用人加設的機械裝置是指非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置，而一般機械物件並不列入此範圍，亦不需要合資格人檢查」。列出3點質問康文署：

1、 涉事LED屏幕的工程，究竟是屬於「非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置」，抑或「一般機械物件」？ 2、 承上，如果LED屏幕屬於「非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置」，那麼，署方能否回答公眾：此工程是否已遵照場地既定程序通過安全檢查？ 3、 再承上，如果LED屏幕屬於「一般機械物件」，且如署方回應所言「不需要合資格人士檢查」，那麼，署方是否考慮加強這方面的檢查？



隨著報告內容公布得愈多，「一群鏡粉」指愈感困惑與憤怒，「一個萬眾期待，佈置華麗的演唱會，其舞台工程竟然如此粗疏、輕率、馬虎，妄顧表演者的人身安全，如今想來，實在令人心寒。我們希望大家一起監察涉事工程公司、主辦方Makerville，以及政府調查小組的動態，別讓事件不了了之。」

聲明並標記了包括Viutv、MakerVille、MakerVille行政總裁魯庭暉及演唱會監製林浩源，貼文發出後不到一日，已經有過千回應。不少粉絲都在留言中表示，「不能放過佢哋！」

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記者：袁澍