  • 27°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 11:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】院舍員工檢酸檢測加密至隔日一次　孫玉菡：可築起很強保護屏障

社會 10:57 2022/08/25

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

社會福利署表示，鑑於近日持續有院舍出現住客或員工確診個案，為加強院舍的防疫屏障，政府將於8月31日開始，要求所有院舍員工須隔天進行一次核酸檢測。勞工及福利局局長孫玉菡今日（25日）表示，有四成感染個案是經核酸檢測找出，相信加密檢測後更有助保護院舍長者。

勞工及福利局局長孫玉菡接受電台訪問時表示，是根據疫情變化作出決定，過往院舍爆發，導致很多院友檢疫，曾有院舍同時逾百人需要檢疫，對檢疫措施亦構成壓力，加密員工檢測已可保護院友。

核酸檢測是最準確的，員工已經每日做快測，在每日做快測的基礎上，再每兩日做一次核酸檢測，相信可築起很強的保護屏障，大家都理解院舍的老人家是不會出社區的，所以要保護好他們

他又稱，理解院舍要24小時運作，包括安排檢測商上門接收樣本，人手足以應付。被問及措施維持至何時，他則稱要視乎疫情發展。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法　醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
今日 10:59
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
今日 09:46
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
今日 10:00
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
今日 10:17
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
【車Cam直擊】紅磡天降鋁窗險擊中過路男　網民：行慢一步就出事
今日 10:34
【車Cam直擊】紅磡天降鋁窗險擊中過路男　網民：行慢一步就出事

你可能感興趣

【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
今日 10:59
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
今日 09:46
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
今日 10:00
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
疫情 社會福利 院舍 勞工及福利局 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
16:54 2022/08/23
【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
今日 10:59
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球