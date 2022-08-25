【新冠肺炎】院舍員工檢酸檢測加密至隔日一次　孫玉菡：可築起很強保護屏障

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社會福利署表示，鑑於近日持續有院舍出現住客或員工確診個案，為加強院舍的防疫屏障，政府將於8月31日開始，要求所有院舍員工須隔天進行一次核酸檢測。勞工及福利局局長孫玉菡今日（25日）表示，有四成感染個案是經核酸檢測找出，相信加密檢測後更有助保護院舍長者。

勞工及福利局局長孫玉菡接受電台訪問時表示，是根據疫情變化作出決定，過往院舍爆發，導致很多院友檢疫，曾有院舍同時逾百人需要檢疫，對檢疫措施亦構成壓力，加密員工檢測已可保護院友。

核酸檢測是最準確的，員工已經每日做快測，在每日做快測的基礎上，再每兩日做一次核酸檢測，相信可築起很強的保護屏障，大家都理解院舍的老人家是不會出社區的，所以要保護好他們

他又稱，理解院舍要24小時運作，包括安排檢測商上門接收樣本，人手足以應付。被問及措施維持至何時，他則稱要視乎疫情發展。

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記者：余思嵐